Tarifrunde Öffentlicher Dienst und Pflege: Drei Fachkräfte auf 37 Patienten

Arm in Arm beim Jugendstreiktag in Esslingen: Azubi Jessica Geiß und Pflegerin Elena Saitta.

So weit sind Jessica Geiß und Elena Saitta nicht. Die beiden sind an diesem Mittwochvormittag nach Esslingen zum Jugendstreiktag gefahren, zu dem Verdi aufgerufen hat. Saitta, 25, ist seit Oktober examinierte Pflegefachkraft am Klinikum Stuttgart, sie schafft in der Unfallchirurgie. Geiß, 39, ist bereits ausgebildete Pflegehelferin und jetzt im ersten Lehrjahr zur anästhesietechnischen Assistentin. "Und ich habe sechs Kinder", setzt sie strahlend hinzu. Die Kinder seien zwischen sechs und 20 Jahre alt und lebten seit anderthalb Jahren bei ihrem Ex-Mann. "Wir haben uns freundschaftlich getrennt." Sie findet es schade, dass sie nach 20 Jahren Kindererziehung und Haushalt vom Jobcenter nicht mehr unterstützt wird, sondern ganz normal vom Azubi-Lohn (1.300 Euro brutto im ersten Ausbildungsjahr) leben muss. Zum Glück verdiene der Ex gut, sagt sie. Besser wäre, wenn es finanziell unterstützt würde, wenn frau nach so langer Zeit für die Kinder sich noch für eine Ausbildung entscheidet. "Selbst wenn ich jetzt bis 67 oder 70, wie die CDU das will, arbeite, wird meine Rente gering sein. Für Kindererziehung gibt es ja nicht so viele Rentenpunkte."

Damit vereint sie typische Frauenprobleme: unbezahlte und bei der Rente kaum berücksichtigte Care-Arbeit plus einen Job, der eher mittelmäßig bezahlt wird. Würden in der Pflege fast nur Männer arbeiten, sähe das vielleicht anders aus. Aber sich um Menschen zu kümmern, wird weiterhin vor allem Frauen zugeordnet. "Dabei können Frauen genauso gut im Finanzwesen arbeiten", sagt Elena Saitta. Sie ärgert auch, dass einerseits Frauen die Pflege bewältigen, andererseits im Krankenhaus immer noch Bemerkungen fallen, wie "Ist hier ein starker Mann zum Helfen?" "Ich kann einen 100-Kilo-Patienten genauso gut bewegen", sagt sie und ihre Augen blitzen zornig. Die Geschlechterzuordnung weiblich gleich pflegend beobachten die beiden auch bei Krankenhausbesuchen. Zu den Patient:innen kämen vor allem die Töchter, Ehefrauen, Partnerinnen, erzählen Saitta und Geiß – und wundern sich über männliche Abwesenheit.

Sexismus und Rassismus im Krankenhaus

Luna Monteiro Bailey ist überzeugt, dass Erziehung und Gesellschaft dafür verantwortlich sind. "Männer können auch zugewandt, empathisch und menschlich sein", sagt sie und lächelt freundlich. "Das kann man lernen, das kann jeder." Schließlich gebe es, jedenfalls bei ihnen auf der Station, genauso viele Ärztinnen wie Ärzte. Da hat sich also schon einiges getan in den vergangenen Jahrzehnten, sagt Bailey. Deswegen: Auch in der Pflege sollten mehr Männer arbeiten.

Und zwar sensibilisierte. Denn ein anderes gesellschaftliches Problem gibt es ebenfalls im Klinikalltag: Sexismus. "Dass Patienten obszöne Bemerkungen machen, Kollegen dumme sexistische Sprüche raushauen – natürlich erlebe ich das." Auch körperliche Übergriffe gebe es. Da müsste es ihrer Ansicht nach mehr Schulungen geben, zumindest in ihrer Ausbildung sei das kein besonderes Thema gewesen. Genauso wenig wie Rassismus. Auch der begegne ihr nicht zu knapp. Sowohl in der Kollegenschaft untereinander, als auch von Patient:innen zu Pflegenden und umgekehrt. Die Medizin sei nun mal nicht per se antirassistisch. Bis heute werde das Vorurteil "Morbus Mediterraneus" gepflegt, der Mittelmeer-Krankheit. "Das heißt letztlich, Patienten aus dem Mittelmeerraum würden gerne übertreiben, da müsse man nicht so viel Schmerzmittel geben." Monteiro Bailey redet sich in Rage. Sie sei intersektionelle Feministin, sagt sie, will also jegliche Diskriminierung abschaffen, sei es die von Schwarzen, von Frauen, von Behinderten. Dass es Mehrfachdiskriminierung gebe, sei auch ihr erst mit der Zeit bewusst geworden, erzählt sie. "Aufgewachsen bin ich als Deutsche ja privilegiert." Doch irgendwann sei ihr klar geworden: "Ich muss den Mund aufmachen." Das tut sie, und ihre Erfahrung zeigt: So verschafft sie sich Respekt.

In Esslingen sind Jessica Geiß und Elena Saitta mit dem Demozug auf dem Weg durch die Stadt. Sie grüßen rechts und links, als Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen, kurz Javis, kennen sie viele der jungen Kolleg:innen. Sie erzählen aus ihrem Klinikalltag. Saitta hat schon erlebt, wie sie nachts auf Station 18 Patient:innen zu versorgen hatte. "Wenn da zwei umkippen – was dann?" Klar, man rufe einen Arzt. "Aber auch die sind oft am Limit." Drei Fachkräfte für 37 Patient:innen seien keine Seltenheit. "Da hast du keine Zeit, mal mit den Menschen zu reden, ihnen zu zeigen, dass sie verstanden werden." Und mit elf Betten pro Pflegekraft "rennst du ständig nur von einem Zimmer zum anderen." Dabei sei es so schön, wenn doch mal Zeit bleibe. Geiß wirft ein: "Wenn du eine 90-Jährige da liegen hast, die aus ihrem Leben erzählt – das ist superinteressant." Sie liebe ihren Beruf: "Das Medizinische ist spannend und Menschen zu helfen, ist einfach sinnstiftend." Auf der Unfallchirurgie, erzählt Saitta, sei es faszinierend zu erleben, welche Fortschritte die Chirurgie macht. "Da denkst du bei einem Patienten, oh je, ob der wohl wieder wird? Und dann erlebst du, wie er wieder auf die Beine kommt – das ist schon großartig."