Grün-Schwarz und Tariftreue: In die Tonne getreten

Genau das will der DGB-Chef nicht mit sich machen lassen. "Nach dem Sommer werden wir Druck aufbauen", kündigt Kai Burmeister an. "Mit diesem Verhalten lassen CDU und Grüne verantwortungsvolle Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich an Tarifverträge halten, hängen und betreiben das Geschäft der Billigheimer. Das werden wir thematisieren."

Verbündete kann der DGB bei der Grünen Jugend finden. Deren Sprecherin Elly Reich findet das Vorgehen gerade ihrer Partei beim Beerdigen des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes frustrierend. "Uns in der Grünen Jugend sind soziale und Gewerkschaftsthemen sehr wichtig." Und das LTMG sei eines ihrer Kernanliegen. "Die Gleichstellungsstrategie, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, ist auf der Strecke geblieben, und nun auch das Tariftreuegesetz – das ist übel." Genauso übel wie die Begründung: Bürokratie. Für Reich "geht es viel zu oft nicht um Bürokratieabbau, sondern um den Abbau von Sicherungen für Schwächere, und dann wird das Ganze unfairer".

Nicht Tariftreue sorgt für Bürokratie

Das mit dem Bürokratieabbau findet Thorsten Schulten von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung schon fast amüsant. Das Komplizierte in diesem Land sei die Vergabeordnung, sagt er, also die Regeln, wie öffentliche Aufträge vergeben werden. "Damit hat man bildlich gesprochen einen hohen Stapel Papier da liegen. Und dann legt man eine Seite Tariftreuegesetz obendrauf – und schon ist das für alle Formalitäten verantwortlich." Der Tarifexperte beobachtet, wie in der Republik Tariftreuegesetze ihren Weg nehmen. Berlin und Brandenburg seien vorbildlich, sagt Schulten, das Saarland habe ein etwas umständliches, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern machen mit, und nun will sogar Nordrhein-Westfalen eines. Dank dessen Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, der ein CDA-Mann ist, also vom arbeitnehmerfreundlichen Flügel der CDU.