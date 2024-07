SWR-Tarifrunde: Bei Streik kein live

Es geht ums Geld: Beim SWR kämpfen Beschäftigte derzeit um eine Tariferhöhung. Die Gewerkschaften fordern zehn Prozent mehr, der Sender sagt, das sei zu viel. So weit, so bekannt – dass bei den Öffentlich Rechtlichen überhaupt gestreikt wird, ist allerdings eher ungewöhnlich.

Auffällig viele junge Frauen und Männer stehen an diesem Freitagmittag in der Sonne vor dem SWR-Funkhaus in Stuttgart. Etwa 70 bis 80 sind dem Aufruf der Gewerkschaften Verdi und DJV (Deutscher Journalistenverband) zum Warnstreik an diesem Tag gefolgt. Sechs Mal haben sich Gewerkschaften und Geschäftsleitung bereits getroffen, um über Tariferhöhungen zu verhandeln. Bislang ergebnislos. Verdi und DJV fordern mit Blick auf die Inflation 10,5 Prozent rückwirkend ab Januar, der Sender bot zuletzt 4,71 ab Oktober und eventuell später etwas mehr. Da klafft noch eine ziemliche Lücke, also versuchen die Mitarbeitenden Druck aufzubauen mit Arbeitsniederlegung. Am vergangene Freitag, an dem Tag an dem der Rundfunkrat im SWR tagt – 74 Menschen aus allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen, und die sollten alle wissen, dass die Tarifverhandlungen stocken.

Was in der Automobilindustrie in harten Tarifauseinandersetzungen mehrere Tausend Arbeiter vors Werkstor in Untertürkheim zieht, ist allerdings im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk (ÖRR) deutlich mühsamer. Insgesamt arbeiten an allen Standorten des SWR etwa 4.500 Menschen, die Streikbeteiligung ist traditionell so mittel. Eher legen Techniker:innen die Arbeit nieder als Journalist:innen.