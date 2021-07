ARD-"Weltspiegel" in Gefahr: Jux und Dollerei

RedakteurInnen laufen Sturm

Kein Wunder, dass auch diesmal, wie schon vor zwei Jahren, AuslandskorrespondentInnen und "Weltspiegel"-RedakteurInnen gegen solche Pläne Sturm laufen. Sie seien "schockiert", schreiben die 45 UnterzeichnerInnen eines Briefes an die Intendanten, Direktoren und Chefredakteure des ARD-Fernsehens. (Der Brief ist hier zu lesen.) Nirgendwo sei das "verzweigte Netz von Korrespondent:innen besser sichtbar als im Weltspiegel. Ein Alleinstellungsmerkmal, das die ARD zu recht offensiv bewirbt", so die Protestierenden. Zum angedachten Sendeplatz schreiben sie: "Die Verschiebung des seit 58 Jahren eingeübten Weltspiegel-Sendeplatzes am Sonntagabend auf den Montag um 22:50 Uhr aber ist eine drastische Schwächung der Auslandsberichterstattung im Ersten. Die absoluten Zahlen werden uns nicht zufriedenstellen. Derzeit liegen sie Montagabend nach den Tagesthemen durchschnittlich bei ca. 1,3 Millionen gegenüber derzeit rund 2,1 Millionen am Sonntagabend."

Auf diesen Platz werden die "Weltspiegel"-ZuschauerInnen nicht mitgehen, fürchten sie; denn "unser lineares Stammpublikum ist nicht jung und wird uns um diese Zeit wohl kaum im bisherigen Maße treubleiben". Oder anders ausgedrückt: Wer am Sonntagabend noch das Neueste aus aller Welt guckt, liegt am Montag um 22:50 Uhr meistens schon im Bett.

Kommt Christine Strobl mit ihren Plänen durch, dann halbiert sie praktisch die Auslandsberichterstattung des Ersten, rechnen die "Weltspiegel"-Macher in ihrem Schreiben vor. Anstelle von 44 oder 45 Ausgaben soll es dann nur noch 39 geben. Die "Weltspiegel"-Reportage, ein am Samstagnachmittag ausgestrahltes Halbstundenformat, ist in den Strobl-Plänen gar nicht mehr erwähnt, auch nicht die Reihe "Weltspiegel extra", die in fünfzehn Minuten Hintergrund zu aktuellen Ereignissen im Ausland bietet.

Des Ministers Gattin betreibt Kahlschlag

Mit anderen Worten: Sollte es so kommen, dann betreibt des Ministers Gattin Kahlschlag bei der Auslandsberichterstattung der ARD und das in einer Zeit, in der erklärt werden muss, warum so viele Flüchtlinge lieber ihr Leben auf dem Mittelmeer riskieren als in ihrer Heimat zu bleiben, weshalb politische Krisen und Kriege anderswo sich auch auf Europa auswirken oder ganz einfach, wie Menschen in entfernten Winkeln dieser Erde leben. Der "Weltspiegel" ist schließlich auch ein Betrag zur Völkerverständigung.

Bedenklich ist dieser Kahlschlag aber auch, weil zur gleichen Zeit einige Privatsender ihre Informationssendungen ausbauen und optimieren, zum Beispiel Programmflächen für Dokus über Rechtsradikalismus freischaufeln oder prominente ARD-Moderatorinnen und Moderatoren wie Linda Zervakis oder Matthias Opdenhövel für eigene Informationsformate abwerben. Auslandsberichterstattung ist auch für die Privaten kein Fremdwort, solange die Geschichten nur scharf genug sind.

Als ehemaliger Auslandskorrespondent und Moderator des "Weltspiegel" kann ich den Zorn meiner Kolleginnen und Kollegen in den Auslandsbüros und in den Redaktionen gut verstehen, zumal keiner dieser Fachleute in die Planung eingebunden, geschweige denn gefragt worden war. Das wäre zwar sinnvoll, ist aber nicht üblich. Bedauerlich. Auch werde ich den Verdacht nicht los, dass die Buchhalter der Programmdirektion in München früher oder später die Quoten genauer anschauen und angesichts der zu erwartenden schwachen Zuschauerakzeptanz des neuen Sendeplatzes verkünden, ein derartig teures Programm rechne sich nicht.