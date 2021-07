Adbusting: Kampf um die Köpfe

In Stuttgart existiert noch keine organisierte Adbusting-Szene. Auch für Hannes und Rico war es das erste Mal. Die plakative Form der Kommunikationsguerilla steckt in der Landeshauptstadt noch in den Kinderschuhen. Das Adbusting bringt neben Kundgebungen und Stickern mit schwer verdaulichem sozialistisch-akademischem Duktus einen entscheidenden Vorteil mit sich. Es erreicht nahezu alle Menschen, unabhängig von Alter, Klasse, Herkunft. Vor allem aber: Menschen außerhalb der eigenen Blase.

Es ist im Prinzip unmöglich, Außenwerbung zu ignorieren. Der Rechtsanwalt Fadi El-Ghazi sagt im Interview mit dem "Deutschlandfunk", "dass wir sie nicht ausschalten können." Im Vergleich zum Radio oder zur Zeitung – Wegschalten oder Umblättern kein Problem – bemerkt El-Ghazi: "Außenwerbung dagegen ist wie eine Dauerwerbesendung." Genau diesen Effekt machen sich AktivistInnen zunutze.

Adbusting hat seine Wurzeln in der Streetart-Szene. Das Themenspektrum ist breit: Politische Botschaften aller Art werden häufig platziert. Aber auch Konsumkritik ist gerne Gegenstand von Adbustings – was wie eine Art Meta-Kritik an Werbung generell daherkommt.

Besonderer Eifer der Behörden?

Der Staat scheint solche Aktionen nicht gutzuheißen – zumindest, wenn sich der Inhalt kritisch mit dessen Institutionen auseinandersetzt. Polizeibehörden und Bundeswehr sind oft Zielscheibe von Busting-Aktionen. 2018 ordnete das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Adbusting der Kategorie "gewaltorientierter Linksextremismus" zu. Belege dafür: Fehlanzeige. Auf Seite 127 des Berichts führt der Geheimdienst als einziges Beispiel eine Aktion auf, bei der NormalbürgerInnen vor der Gewaltbereitschaft der Linksextremisten nur so zittern dürften:

"So wurden im Vorfeld des am 6. und 7. Februar 2018 in Berlin veranstalteten Europäischen Polizeikongresses Werbeplakate der Berliner Polizei so verfremdet, dass damit der Polizei willkürliche Gewaltausübung, 'institutioneller Rassismus' und die Absicherung bestehender 'Ausbeutungsverhältnisse' unterstellt wurden."