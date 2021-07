Sprachmissbrauch: Verleumdete Vandalen

Manierlicher als es die Vandalen taten, lässt sich eine Stadt kaum plündern. Dass ihr Name in der Neuzeit zum Synonym für sinnlose Zerstörungswut wurde, ist eine grobe Infamie. Schuld daran ist – wie könnte es anders sein? – ein katholischer Priester.

Wo marodierende Tumultanten, meist unter infernalischem Gegröl, Schaufensterscheiben einschmeißen, Prachtbauten mit ihren Schmierereien verschandeln, Blumentöpfe zerdeppern und an Zäunen rütteln, kurzum: Wo sie lauthals lärmend eine Schneise der Verwüstung durch unsere Städte schlagen, kennt die deutsche Sprache einen Begriff, solche Schandtaten zu brandmarken. Als etwa eine wilde Meute unbekannter Täter jüngst in den gerade erst wiedereröffneten Badepark Ronshausen einbrach, um dort ein paar prall gefüllte Mülltonnen in die Planschbecken zu schleudern, erklärte ein konsternierter Bürgermeister: "Das ist Vandalismus pur!"

Kein Tag vergeht in der Bundesrepublik, ohne dass ihre publizistischen Organe einen Sinnzusammenhang zwischen dem ostgermanischen Stamm und zielloser Zerstörungswut herstellen. Was waren das nur für Leute? Immerhin wird hier ihre gesamte Geschichte – denn von der vandalischen Kultur ist im öffentlichen Bewusstsein ansonsten wenig verankert – auf einen Begriff reduziert, der nach den Regeln der Sprachbildung eine Wesensart erfassen soll. Gehörte es also zum Vandalenalltag, den Morgen mit einer Brandschatzung zu beginnen und sich abends mit den Schmerzensschreien seiner Folteropfer in den Schlaf zu wiegen?