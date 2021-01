"Krawallnacht": Schlachtfelder

Die CDU-Fraktion hatte vor zwei Wochen im Landtag eine Diskussion zum Thema angestoßen in der der Abgeordnete Thomas Blenke es schaffte, die Jugendlichen mit den "Querdenkern" gleichzusetzen: Es fehle beiden Gruppen an Respekt. Innenstädte würden zu "Schlachtfeldern", sagte er. Die Grünen fordern immerhin nachhaltige Präventionskonzepte und sich auch mal mit "Lebenswelten" zu befassen, die SPD würdigt die körperlichen und seelischen Verletzungen, die PolizeibeamtInnen aus dieser Nacht davongetragen hätten. Die AfD hatte nichts Sinnvolles beizutragen, die FDP wirbt für eine bessere Ausstattung der Polizei. Die gibt es schon: Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat der Polizei tausend neue Einsatzmehrzweckstöcke, sogenannte Tonfas, beschafft. In dieser Nacht hätten Einsatzkräfte ihr Leben riskiert, – das sagt er nochmal: – ihr Leben riskiert, um andere zu beschützten. Man fragt sich, ob soviel Opferrolle der Polizei nicht auch etwas peinlich ist.

Sei's drum. Es gibt jetzt jedenfalls eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Land und Stadt. Das heißt: Brennpunktorientierte Präsenzstreifen, Fahndungstage im öffentlichen Raum mit Zivilpolizisten, eine eigene Ermittlungseinheit soll "Personenkenntnis zu erlebnisorientierten Personengruppen gewinnen, die an den Wochenenden auch aus dem Umland in die Stuttgarter Innenstadt kommen" und es soll ein "konsequentes Vorgehen gegen Intensivtäter" geben. Der Sonderstab "Gefährliche Ausländer" (einen gibt's am Regierungspräsidium und einen im Innenministerium) schafft im Falle des Falles beispielsweise "Voraussetzungen zur Aufenthaltsbeendigung".