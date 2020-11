Gefängnis: "Da hat keiner was davon"

Strafen bringen also wenig?

Man muss sich überlegen, was man mit Strafe erreichen will. Bei den Fällen in Stuttgart beispielsweise stellt sich diese Frage auch. Wenn Randalierer Polizeiautos zerstören, muss man das als Unrecht öffentlich brandmarken. Aber ob da einer zwei Jahre in Haft sitzt oder zwei Jahre gemeinnützige Leistung erbringen muss – das hat die gleiche Abschreckungswirkung. Gerade in diesen Fällen könnte ich mir vorstellen, dass die Leute verpflichtet werden, gemeinnützige Leistungen im Polizeibereich zu erbringen, damit sie mal Kontakt haben zu den Menschen unter den Polizeiuniformen. Generell müsste man etwas weg von dem strukturierten Law-and-Order-Denken, das bei näherer Betrachtung nur die Wut und Aggression der Leute schürt. Und sie erst recht auf eine kriminelle Bahn bringt. Also: gemeinnützige Arbeit! Man kann das auch kombinieren mit einer elektronischen Fußfessel, oder mit Wohngruppen, die gegen Entweichung gesichert werden. Dann könnte man mit Inhaftierten individuell und in einem realitätsnahen Kontext arbeiten.

Sie sagen, Gefängnisse sind Hochschulen des Verbrechens. Was meinen Sie damit?

Weit verbreitet sind Drogenkonsum und Drogenhandel in allen Anstalten. Man geht im Durchschnitt davon aus, dass mindestens 50 Prozent aller Inhaftierten Betäubungsmittel konsumieren. Das heißt, Gefängnisse sind kein geeignetes Umfeld, um Menschen von Sucht oder aus einem Drogenmilieu herauszubringen. Gewalt ist an der Tagesordnung. Ganz schlimme Vorfälle gibt es Gott sei dank nicht so oft, also wenn Gefangene tödlich verletzt werden von anderen. Aber die Gewalt an sich, die Drohungen mit Gewalt und auch die Machtkämpfe, wer das Sagen hat, das ist alltäglich. Wenn ich ein paar hundert junge Männer zusammensperre, auch wenn es keine Straffälligen wären, gibt es Machtkämpfe. Was die Leute im Gefängnis lernen, ist, kein Opfer zu werden und selbst mit Gewalt aufzutreten, um sich behaupten zu können. Das sind natürlich Strukturen und Einstellungen, die man draußen auch nicht haben will. Insofern lehrt das Gefängnis genau das Falsche.