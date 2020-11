Flucht und Seenotrettung: Menschen retten: 20 Jahre Haft

Es passiert, aber kaum noch jemand scheint es wahrzunehmen. Durch die Corona-Pandemie und zuletzt auch die US-Wahl ist das Thema weitgehend aus dem Fokus der Medien und der Öffentlichkeit verschwunden. Als das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen im Herbst dieses Jahres eine traurige Statistik der Ertrunkenen veröffentlichet, sorgte die Zahl von 20.400 Menschen, die auf der Flucht übers Meer seit 2013 gestorben sind, kurzzeitig für Schlagzeilen. Doch die Aufmerksamkeit war schnell wieder abgeebbt, keine Ansaätze waren erkennbar, dass die EU oder einzelne ihrer Mitgliedsstaaten aktiv würden. Ein Umstand, den zuletzt auch der Satiriker Jan Böhmermann in einer Persiflage auf die #besonderehelden-Kampagne der Bundesregierung drastisch aufgriff: "Wir taten das einzig Richtige: nichts", sagt der Erzähler auch hier wie im Original, aber eben nicht in Bezug auf soziale Kontakte in der Pandemie, sondern auf ertrinkende Flüchtende.

Mit ihrer öffentlichkeitswirksamen Aktion für die Entkriminialisierung der Seenotrettung und für die Schaffung sicherer Fluchtwege möchte die Konstanzer AI-Gruppe das Thema wieder ins Blickfeld bringen. "EU-Recht muss den humanitären Einsatz für geflüchtete Menschen in Not ausdrücklich erlauben, egal ob in Europa, an den EU-Außengrenzen oder bei der Seenotrettung und Ausschiffung in einen europäischen Hafen", sagen Birke Pfeifle und Dominik Riedinger, die Sprecher der Gruppe, "denn Leben retten ist kein Verbrechen!" Das Gegenteil sei jedoch aktuell der Fall. Anstatt Menschen in Not zu helfen, schotte sich die Europäische Union immer mehr ab: "Es wird immer schwieriger für geflüchtete Menschen, Schutz zu finden. Und diejenigen, die sich für die Rechte von Geflüchteten und MigrantInnen einsetzen, geraten zunehmend ins Fadenkreuz von Ermittlungen."