Umgang mit Flüchtlingen: "Es darf nie wieder ein Moria geben!"

Während das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen mit Hilfe des Militärs wieder eine Zeltstadt für die aktuell gänzlich obdachlosen geflüchteten Menschen aufbaut, findet Bornscheuer dafür deutliche Worte: "Es darf nie wieder ein Moria geben. Die Menschen müssen sofort evakuiert werden. Das ist die einzige Lösung, die irgendwie menschlich ist." Sie fährt fort: "Sie dürfen auch nicht einfach in Athen am Victoria Square abgesetzt werden. Sie müssen an einen sicheren Ort gebracht werden, ein anständiges Asylverfahren bekommen. Diese ständigen Menschenrechtsverletzungen müssen aufhören."

Sie stockt kurz. Ihre Stimme zittert leicht, als sie sagt: "Das Einzige, was wir gerade tun können, damit wir nicht vollständig zusammenbrechen: Versuchen, das Ganze als Chance zu sehen, dass die Menschen da irgendwie rauskommen." Leider sei dies sehr unwahrscheinlich, wenn man sich die politische Stimmung in Europa ansehe, die sich auch in der medialen Berichterstattung abzeichne. Sie spricht wieder lauter: "Aber wir werden alles dafür tun, dass die Menschen hierherkommen."

Lindau will helfen, Friedrichshafen nicht

In Bornscheuers Heimatstadt Lindau wird ihre Initiative begrüßt. Der Gemeinderat hat erst kürzlich sein Versprechen erneuert, zusätzlich geflüchtete Menschen zum Soll über den Verteilungsschlüssel aufzunehmen. Der ursprüngliche Beschluss zur zusätzlichen Aufnahme von Kindern und Jugendlichen wurde nicht nur bekräftigt, sondern erweitert: Die Gemeinde hat die Altersgrenze fallen gelassen und sichert nun auch die Aufnahme von Erwachsenen zu.

Der Pressesprecher der Stadt, Jürgen Widmer, sagt: "Dieser Beschluss wurde ausdrücklich mit der Unterstützung unserer Oberbürgermeisterin getroffen. Es war auch kein spontaner Beschluss aus einer Betroffenheitssituation heraus. Er war wohlüberlegt." Das für die Koordination von aufgenommenen Flüchtlingen zuständige Landratsamt habe von Anfang an sehr weitsichtig gehandelt und die Menschen dezentral untergebracht: "Das hat sich bewährt."

Vom bayrischen Lindau geht es 30 Kilometer weiter am Bodensee entlang ins baden-württembergische Friedrichshafen. Hier hat der Gemeinderat den Antrag der Grünen abgelehnt, die Gemeinde als "sicheren Hafen" auszuweisen. Zwar hatte Friedrichshafen zuvor schon über die Quote hinaus zusätzlich Geflüchtete aufgenommen, das Bekenntnis zur Seebrücke wurde jedoch mit einer starken Mehrheit abgelehnt. So geschehen im Frühjahr 2019. Inzwischen gibt es einen neu zusammengesetzten Gemeinderat. Die SPD-Fraktion, der sich der einzige Stadtrat der Linken angeschlossen hat, bekräftigt ihre Entscheidung von damals auch angesichts der aktuell weiter zugespitzten Lage auf Lesbos und bezeichnet den Beitritt zur Seebrücke als "reine Symbolpolitik". Selbst der linke Stadtrat, der sich eigentlich zur Seebrücke bekennt und die Initiative auf Demonstrationen schon als Redner unterstützt hat, schließt sich dieser Einschätzung an.