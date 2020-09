Andreas Schwarz: Der große Unbekannte

Mit weitreichenden Konsequenzen jedenfalls für die Zusammenarbeit in der Koalition. "Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind wichtige politische Tugenden für mich", bekennt Schwarz, der dazu eine kaum erschütterliche Geduld entwickelt, die seine CDU-GesprächspartnerInnen mal verblüfft, mal ratlos oder verärgert zurücklässt. Über den Tisch lasse er sich jedenfalls nicht mehr ziehen, lobt einer der Weggefährten. Was im Umkehrschluss allerdings heißt, dass der Vorsitzende andere Kompromisse selber wollte, allen voran die hochumstrittene Verschiebung der Neuregelung des Wahlrechts zur Beseitigung des bundesweit einmaligen Männerüberhangs im Landtag. Aber der Fraktionschef weiß eben auch, dass Kretschmann wenig hält von Veränderungen. "Mehr grünes Profil" wünschen sich deshalb selbst Wohlgesonnene, und dass er sich freischwimmt im Umgang mit dem Ministerpräsidenten. Weil, wie ein Abgeordneter sagt, "in den Kreis der Nachfolger nur Kandidatinnen und Kandidaten gehören, die nicht in Winfrieds Schatten stehen".

Mehr grünes Profil erwünscht

Jedoch ist die grüne Personaldecke bedenklich dünn. Immer wieder genannt wird zwar Cem Özdemir, der frühere Bundesvorsitzende und heutige Stuttgarter Bundestagsabgeordnete. Allerdings macht der so gar keine Anstalten, in der Landespolitik stärker Fuß zu fassen. Die Folge: Auf die Frage, wer denn eines Tages Kretschmanns Nachfolge antreten werde, wenn er weiter regiert, fallen vielen Grünen keine Namen mehr ein, nachdem einstige Favoriten wie Boris Palmer, Edith Sitzmann und Theresia Bauer aus sehr unterschiedlichen Gründen ausgeschieden sind.

Bleibt also der große Unbekannte Schwarz, für den Fleiß und Bescheidenheit sprechen. Und nicht zuletzt sogar sein Ansehen beim Koalitionspartner CDU – schließlich ist ohne ihn eine handlungsfähige Landesregierung nach der Wahl im nächsten März möglicherweise nicht zu bilden. Emsig wie eh und je ist er in seinem Wahlkreis unterwegs, auch hier gern ohne Riesentross und Aufhebens. In einem anspruchsvollen Bereich weitab von der Politik weiß er, wie es ist, ganz hoch hinaus zu wollen: Der Rennradfahrer – nicht zu verwechseln mit Radrennfahrer, wie er sogleich klarstellt, um nicht im falschen Licht des Höchstleistungssportlers zu erscheinen, der er gar nicht ist – sammelt Alpenpässe. Im Corona-Sommer war er auf dem Stilfser-Joch, auf immerhin 2757 Metern, einen flotten Spruch auf den Lippen, der dafür stehen könnte, wie er andere Kronprinzen und -prinzessinen gegebenenfalls zu überholen gedenkt: "Wenn das gelbe Trikot in Sichtweite ist, dann spornt das einen noch mehr an."

In Münsingen allerdings bleibt es unerreichbar davongezogen: Selbst auf einer Veranstaltung, die die Landtagsfraktion und nur die Landtagsfraktion organisiert, spielt der Gastgeber traditionell bestenfalls die zweite Geige. Kretschmann fällt gar nicht mehr auf, dass und wie er dem Andreas die Show stiehlt, wenn er von seiner Kindheit in der Region erzählt, davon wie ihm sein Vater die erste Märklin-Eisenbahn geschenkt hat, vor allem – selten genug – von seiner Zeit als Soldat, vom Zielschießen hier in der Nähe oder davon, wie ihm im Quartier die Ratten über das Kochgeschirr gelaufen sind: "Die Erinnerung ist nicht sehr positiv." Wie soll sich der große Unbekannte da aus dem Schatten des großen Bekannten spielen? Die Frage treibt niemanden um bei den Grünen, nicht an diesem Abend und auch sonst kaum. Aber Andreas Schwarz kann Winfried Kretschmann am Ende beerben. Dennoch.