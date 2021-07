Bleiberecht: Im Dickicht des Ausländerrechts

Von Palermo in Sizilien geht es mit dem Flugzeug direkt nach Parma. Zwei Jahre kann Daniel Ebosele dort bleiben, findet aber keine Arbeit und muss vor Supermärkten betteln, damit er wenigstens etwas zu essen hat. Aus dem Flüchtlingsheim in Parma wird er schließlich weggeschickt, ein Nigerianer nimmt ihn auf. In Italien lernt er auch seine jetzige Frau kennen. Sie ist geflohen, weil sie zwangsverheiratet werden sollte und der doppelt so alte Mann sie bei einem ersten Treffen beinahe vergewaltigt hätte.

In der nigerianischen Hauptstadt Lagos kommt sie bei einer Freundin unter, lernt eine Nigerianerin kennen, die ein Restaurant in Tripolis betreibt. Dort kann sie arbeiten. Als sie immer öfter von Gästen bedrängt wird, zahlt die Betreiberin des Restaurants ihr die Überfahrt nach Italien in einem Flüchtlingsboot.

Im Jahr 2015 gelangen die beiden schließlich mit dem Bus nach Deutschland, werden zunächst in Dortmund untergebracht und kommen am 21. April 2016 in Stuttgart an, im Flüchtlingsheim auf der Waldau. Der Asylantrag wird als unbegründet abgelehnt. Daniel Ebosele tut von Beginn an alles dafür, um sich zu integrieren.

Immer wieder kommt die Verzweiflung durch

Er lernt ständig, arbeitet ein halbes Jahr im Hotelservice, erwirbt eine sprachliche Zusatzqualifikation bei der Industrie- und Handelskammer (IHK). Als er schließlich die Urkunde zum Altenpflegehelfer in Händen hält, kann er vor Freude nicht an sich halten, erzählt eine Freundin. Da sei deutlich geworden, welcher Druck auf ihm laste.

Einen Tag später hat er eine Stelle im Pflegeheim der Evangelischen Heimstiftung in Degerloch, wo er seit April arbeitet. Ebosele geht auf in seinem Beruf. Er habe ein Händchen für die Demenzkranken, heißt es. "Oh, mein Gott. Die alten Menschen sehe ich wie meine Familie. Die habe ich hier gefunden", sagt er. Hier hat er seine Bestimmung gefunden. Immer wieder komme die Verzweiflung durch, weil er nicht wisse, was am nächsten Tag passiert, sagt der junge Nigerianer.