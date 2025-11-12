Gedenkstätte für Stuttgarter Antifaschistin: Eine Skulptur gegen das Vergessen

Betty Rosenfeld wurde 1907 in Stuttgart geboren, wuchs in der Breitscheidstraße im Stuttgarter Westen auf, lebte dort auch bis 1935. Sie machte am Katharinenhospital eine Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitete anschließend dort. Schon früh war sie politisch interessiert, besuchte die "Marxistische Arbeiterschule" in Stuttgart, blieb ihren jüdischen Wurzeln aber unabhängig davon treu. Sie tippte für den kommunistischen Untergrund auch Flugblätter gegen die neuen Machthaber in Berlin.

Als die Bedrohung durch die Nazis immer größer wurde, wanderten Rosenfeld und ihre beiden Schwestern nach Palästina aus, arbeitete in einem Kibbuz. Als im Jahr darauf der Spanische Bürgerkrieg ausbrach, beschloss sie, die Internationalen Brigaden als Krankenschwester zu unterstützen. Mit einem Dampfer reiste sie nach Frankreich, von dort weiter nach Spanien. 1937 meldete sie sich in Albacete zum Sanitätsdienst der Brigaden, ein Jahr später heiratete sie in Barcelona den Brigadisten Sally Wittelson. Nach dem Sieg des Faschisten Francisco Franco flüchteten die beiden nach Frankreich. 1942 haben die deutschen Besatzer sie von dort nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Bisher gibt's nur einen Stolperstein

An Betty Rosenfeld und ihre Familie erinnert heute nur ein Stolperstein in der Breitscheidstraße. Dem Stuttgarter Verein "Die AnStifter" und der Initiative "Ein Platz für Betty Rosenfeld" ist das zu wenig. Genau zwei Frauen aus Stuttgart nahmen auf der Seite der Internationalen Brigaden am Spanischen Bürgerkrieg teil: Nach der in Stuttgart geborenen Fotoreporterin Gerda Taro ist inzwischen ein Platz genannt. Jetzt geht es ihnen darum, auch Betty Rosenfeld einen gebührenden Platz in der Stuttgarter Stadtgeschichte zu verschaffen.