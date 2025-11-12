Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 763
Gesellschaft

Gedenkstätte für Stuttgarter Antifaschistin

Eine Skulptur gegen das Vergessen

Gedenkstätte für Stuttgarter Antifaschistin: Eine Skulptur gegen das Vergessen
|

Datum:

Die gebürtige Stuttgarterin Betty Rosenfeld ist vor Nazis geflohen, hat im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft und wurde schließlich in Auschwitz ermordet. Eine Initiative will ihr eine Skulptur und einen Platz in ihrer Geburtsstadt widmen. Dafür müsste Bismarck weichen.

Der Bildhauer und Grafiker Joachim Sauter mit seiner Rosenfeld-Skulptur. Fotos: Joachim E. Röttgers
Der Bildhauer und Grafiker Joachim Sauter mit seiner Rosenfeld-Skulptur. Fotos: Joachim E. Röttgers

Da sitzt sie, ganz bescheiden, an einem spitz zulaufenden Treppenaufgang zwischen zwei Steinblöcken. Sie trägt ein schlichtes Kleid, sitzt ganz gerade und aufrecht. Eine Frau mit Haltung. So könnte Betty Rosenfeld ausgesehen haben. Und so könnte die Skulptur des Stuttgarter Künstlers Joachim Sauter aussehen, die es im Modell schon gibt, die er immer weiter verfeinert. Mit einer Benefizveranstaltung im Theaterhaus beginnt am Donnerstag, 20. November, die Spendenkampagne, durch die die etwas überlebensgroße Skulptur finanziert werden soll. 90.000 Euro werden für die Bronzefigur und den Sockel aus Naturstein benötigt. Wo dieses Erinnerungswerk an die von den Nazis verfolgte und ermordete gebürtige Stuttgarterin Betty Rosenfeld einmal stehen kann, ist noch völlig offen.

Die Bronzeskulptur im Miniaturmodell.

Die Bronzeskulptur im Miniaturmodell.

Betty Rosenfeld wurde 1907 in Stuttgart geboren, wuchs in der Breitscheidstraße im Stuttgarter Westen auf, lebte dort auch bis 1935. Sie machte am Katharinenhospital eine Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitete anschließend dort. Schon früh war sie politisch interessiert, besuchte die "Marxistische Arbeiterschule" in Stuttgart, blieb ihren jüdischen Wurzeln aber unabhängig davon treu. Sie tippte für den kommunistischen Untergrund auch Flugblätter gegen die neuen Machthaber in Berlin.

Als die Bedrohung durch die Nazis immer größer wurde, wanderten Rosenfeld und ihre beiden Schwestern nach Palästina aus, arbeitete in einem Kibbuz. Als im Jahr darauf der Spanische Bürgerkrieg ausbrach, beschloss sie, die Internationalen Brigaden als Krankenschwester zu unterstützen. Mit einem Dampfer reiste sie nach Frankreich, von dort weiter nach Spanien. 1937 meldete sie sich in Albacete zum Sanitätsdienst der Brigaden, ein Jahr später heiratete sie in Barcelona den Brigadisten Sally Wittelson. Nach dem Sieg des Faschisten Francisco Franco flüchteten die beiden nach Frankreich. 1942 haben die deutschen Besatzer sie von dort nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Bisher gibt's nur einen Stolperstein

An Betty Rosenfeld und ihre Familie erinnert heute nur ein Stolperstein in der Breitscheidstraße. Dem Stuttgarter Verein "Die AnStifter" und der Initiative "Ein Platz für Betty Rosenfeld" ist das zu wenig. Genau zwei Frauen aus Stuttgart nahmen auf der Seite der Internationalen Brigaden am Spanischen Bürgerkrieg teil: Nach der in Stuttgart geborenen Fotoreporterin Gerda Taro ist inzwischen ein Platz genannt. Jetzt geht es ihnen darum, auch Betty Rosenfeld einen gebührenden Platz in der Stuttgarter Stadtgeschichte zu verschaffen.

Mitinitiator Klaus Kunkel.

Mitinitiator Klaus Kunkel.

Den Anstoß für das Projekt gab die mehr als 600 Seiten umfassende Biografie "Betty Rosenfeld. Zwischen Davidstern und roter Fahne" des Historikers Michael Uhl. Der Bildhauer und Grafiker Joachim Sauter hat sie ebenso gelesen wie der Mitinitiator Klaus Kunkel, der Vorstandsmitglied der AnStifter war. Dabei sind sie auf Namen von Menschen gestoßen, die sie selbst noch in ihrer Jugend erlebten, etwa den Maler Manfred Henninger, die Stuttgarter Antifaschistin und Kommunistin Gretel Weber oder den Stuttgarter Werkzeugmacher, Gewerkschafter und Politiker Eugen Eberle.

Den Initiatorinnen und Initiatoren geht es nicht um Rosenfeld allein. Vielmehr soll sie stellvertretend für die vielen, nie genannten Menschen im Widerstand gegen die Nazidiktatur stehen. So soll auch das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass der Widerstand damals viele Gesichter hatte, weibliche, männliche, jüdische, kommunistische und mehr.

Vor allem will die Initiative eine Lücke in der Stuttgarter Erinnerungslandschaft schließen, eine neue Facette hinzuzufügen. Mit der Skulptur soll das Leben und Wirken von Betty Rosenfeld nicht etwa in Form einer "Heldin auf dem Sockel", wie es Joachim Sauter selbst ausdrückt, gewürdigt werden. Stattdessen versucht er, sich der Person sensibel anzunähern und das Paradox zu thematisieren, dass er dies zum Teil basierend auf den Dokumenten der Nazis, also ihrer Peiniger und Mörder tun muss. Den Sockel für die Bronzeskulptur bildet eine zwischen zwei Steinblöcken eingekeilte Treppe: Sie solle die "Ausweglosigkeit ihres Lebenswegs" symbolisieren.

Joachim Sauters Entwurf der Skulptur samt Sockel.

Joachim Sauters Entwurf der Skulptur samt Sockel.

Rosenfeld statt Bismarck

Im Idealfall wird diese Rosenfeld-Skulptur einmal auf dem Betty-Rosenfeld-Platz im Stuttgarter Westen stehen. Dafür soll der bisherige Bismarckplatz umbenannt werden. Dagegen regt sich allerdings Widerstand: Die CDU lehnt eine Umbenennung ab, hat deswegen sogar schon einmal eine Plakataktion dagegen gestartet. Die SPD brachte mit Fritz Bauer einen ganz anderen Namen ins Spiel, obwohl der im Stuttgarter Justizviertel besser aufgehoben wäre. Und in der Stadtverwaltung "geht es nicht vor und nicht zurück", wie Kunkel und Sauter sagen. Die für solche Anliegen geschaffene städtische "Stabstelle für Erinnerungskultur" will nach Informationen der Betty-Rosenfeld-Initiative voraussichtlich in einer "Summerschool" nächstes Jahr erst einmal allgemeine Kriterien entwickeln, um Plätze umzubenennen. So etwas kann in Stuttgart auch mal etwas länger dauern. Zum aktuellen Stand der Dinge konnte die Stadt bis Montag dieser Woche keine Auskunft geben.

Cover der Betty-Rosenfeld-Biografie.

Cover der Betty-Rosenfeld-Biografie.

Die Initiative "Ein Platz für Betty Rosenfeld" lässt sich davon aber nicht entmutigen, im Gegenteil. Zunächst einmal soll das Geld für die Skulptur gesammelt werden. Sollte eine Umbenennung des Bismarckplatzes nicht gelingen, wären die Macher auch mit einer Betty-Rosenfeld-Stätte darauf mit der Skulptur zufrieden. Sollte sich auch das nicht realisieren lassen, sind sie offen für andere Standorte, beispielsweise in einer Grünfläche bei der Liederhalle an der Breitscheidstraße, ganz in der Nähe des einstigen Wohnorts der Familie Rosenfeld.

Um das Geld für die Skulptur zusammenzukriegen, startet die Initiative eine Spendenkampagne. Den Auftakt bildet der "Benefizabend für Betty Rosenfeld" am 20. November im Theaterhaus: Schauspielerin Susanne Heydenreich wird aus Briefen und der Biografie von Betty Rosenfeld lesen und Joachim Sauter die Besucherinnen und Besucher am Entstehungsprozess der Skulptur teilhaben lassen. Das Duo Eyla führt jiddischen Lieder auf. Ein Höhepunkt des Abends wird ein Gespräch zwischen dem Biografen Michael Uhl, der bekannten Stuttgarter Schriftstellerin Elisabeth Kabatek und der Nichte von Betty Rosenfeld, Teri Gerritz. Sie reist dafür eigens aus Kalifornien an, wird dem Vernehmen nach auch im Stuttgarter Rathaus empfangen. Einen Zuschuss von 1.000 Euro für ihre Reisekosten wollte die Stadt laut Kunkel und Sauter nicht beisteuern – das zahlen jetzt die AnStifter und Initiatoren aus eigener Tasche.


Der Benefizabend im Theaterhaus am 20. November beginnt um 19.30 Uhr. Tickets kosten 15 Euro und sind hier zu haben. Mehr Informationen über die Initiative gibt's hier.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

Nazijäger darf nicht Ehrenbürger werden
15.10.2025
Posthume Würdigung für Fritz Bauer in Stuttgart
Nazijäger darf nicht Ehrenbürger werden

Eine Initiative will Fritz Bauer, dem in Stuttgart geborenen Staatsanwalt, Nazijäger und Kämpfer gegen die Verfolgung Homosexueller, die Ehrenbürgerwürde verleihen. Doch die Stadt sagt, rechtlich gehe das nur bei Lebenden – Bauer starb 1968. So…

16 Kommentare
04.05.2022
Betty

Ich bin unterwegs Richtung Liederhalle, Ziel Breitscheidstraße. Vorbei an einer Werbesäule: "Happiness ist: Die Türkei aufs Neue entdecken … Günstig und flexibel ins Abenteuer … ab 79,99 €." Weiß nicht, was mit der fröhlichen Neuentdeckung gemeint…

5 Kommentare
12.06.2019
"Haben wir uns kleinkriegen lassen, Luigi?"

Um gegen das Vergessen anzukämpfen, porträtiert der Fotograf Luigi Toscano seit fünf Jahren Überlebende des Holocausts. In Österreich haben Unbekannte die großformatigen Bilder mit Hakenkreuzen beschmiert und zerschnitten. Zuerst ist Toscano am Boden…
03.09.2025
Bücher über jüdisches Leben in Rexingen
Mosaiksteine einer verlorenen Welt

In Rexingen bei Horb am Neckar lebten bis zu Beginn der NS-Zeit überdurchschnittlich viele Jüdinnen und Juden. Die Nazis beendeten dieses Miteinander. Zwei neu erschienene Bücher beschäftigen sich mit dem verschwundenen jüdischen Leben.
27.07.2022
Auf der Straße
Der Platz des Unholds

Ich kam gerade aus Kassel zurück, hatte ein wenig von der Welt gesehen und mir geschworen, so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Raus aus Stuttgart, egal, wohin. Und dann stecke ich doch wieder mittendrin, bei übler Julihitze an der…
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 763 vom 12.11.2025

Gescheitertes Bürgerbegehren zu S-21-Teilfläche
"Reine Schikane"

Fast 24.000 Unterschriften reichen nicht, um einen Entscheid aufs Gleis zu setzen: Damit wollen sich…

4 Kommentare
Pressemonopol im Südwesten
Was für eine Hybris

Die "Südwest Presse" verspricht Premium-Journalismus für die neu gekauften Zeitungen aus Stuttgart,…

1 Kommentar
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

1 Kommentar verfügbar

  • Peter Bähr
    vor 20 Stunden
    Antworten
    Apropos Bismarck: Ernst Engelberg, 1909 - 2010, "Bismarck", Akademie-Verlag Berlin 1988, Seite 528:
    "... Schon während der Beratung zeigte es sich, daß er (Anm.: B.) durch die Aussicht auf eine forschere Politik gegenüber dem Bundestag und den Mittelstaaten die Liberalen nicht gewann, sondern…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 763 / Der Teufel trägt Raba / Matthias / vor 2 Stunden 56 Minuten
Ich finde es lustig, dass der Autor die Gelegenheit nutzt, die absurde Namensfindung der Putin-versteher vom BSW mit der von "Raba" Leipzig gleichzusetzen. --- Bravo

Ausgabe 763 / Der Teufel trägt Raba / Uwe Bachmann / vor 8 Stunden 50 Minuten
Ich finde es peinlich und ekelerregend in einem Artikel über RB Leipzig, die Gelegenheit zu nutzen, das BSW als Vasalle Moskaus zu diffamieren....Pfui

Ausgabe 763 / Ein Grüner der Mitte / Hans-Josef Weiß / vor 9 Stunden 14 Minuten
Herr Tauss, höre ich da eine zutiefst gekränkte Person. Die Zeit ist mir zu schade um über kleine oder größere Fettnäpfchen von Ihnen zu recherieren. Man muß nur alt genug werden und jede Biographie hat das eine oder Andere das man nicht immer vor sich...

Ausgabe 763 / Teure Haft für arme Menschen / W.H.B. / vor 10 Stunden 50 Minuten
Ich muss Ihnen voll und ganz zustimmen. Besagte Dame wurde 3 mal ohne Fahrkarte Im ICE erwischt. Wie oft hat das Schwarzfahren denn geklappt ohne dem Zugpersonal aufgefallen zu sein? Welche andere Straftaten hat sie sonst noch begangen, weswegen sie im...

Ausgabe 763 / Teure Haft für arme Menschen / Rainbow-Warrior21 / vor 14 Stunden 40 Minuten
Luigi Pantisano setzt hier ein klares Signal für Menschlichkeit und gegen den fatalen und destruktiven Trend des nach unten tretens . Das sollte Schule machen, besonders bei den gewählten Vertreter*innen der anderen demokratischen Parteien !

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!