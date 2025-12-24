Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 769
Schaubühne

Die Kontext-Weihnachtsbotschaft

Besinnt euch mal

Die Kontext-Weihnachtsbotschaft: Besinnt euch mal
|

 Fotos: Jens Volle und Julian Rettig 

|

Datum:

Ob Blinklichterketten und Mariah-Carey-Gedudel viel zur Besinnlichkeit beitragen, sei dahingestellt, aber sicher ist: Etwas mehr Besinnung täte dringend not. Und vielleicht wären bei einigen Menschen auch Geistererscheinungen hilfreich.

Blink blink. Mehr Licht und Schatten aus der Stuttgarter Vorweihnacht mit Klick auf den Pfeil.
Blink blink. Mehr Licht und Schatten aus der Stuttgarter Vorweihnacht mit Klick auf den Pfeil.
Hartes Pflaster am Rande des Weihnachtsmarktgedränges.
Hartes Pflaster am Rande des Weihnachtsmarktgedränges.
"Die Magie des Schenkens" – Shuttleservice mit Luxusschlitten vom Kaufhaus Breuninger.
"Die Magie des Schenkens" – Shuttleservice mit Luxusschlitten vom Kaufhaus Breuninger.
Bubble mit Heizung: Im noblen Dorotheenquartier bleibt die Kundschaft unter sich.
Bubble mit Heizung: Im noblen Dorotheenquartier bleibt die Kundschaft unter sich.
Lange Schlangen vor den Tafelläden.
Lange Schlangen vor den Tafelläden.
Festtagsvorfreude und Konsumfreude.
Festtagsvorfreude und Konsumfreude.
Leuchtgirlanden und Zuckerstangen erhellen den Heimweg.
Leuchtgirlanden und Zuckerstangen erhellen den Heimweg.
Weihnachtliche Hinterhofbeleuchtung.
Weihnachtliche Hinterhofbeleuchtung.
Stille Nacht im Stuttgarter Westen.
Stille Nacht im Stuttgarter Westen.
Zurück Weiter

Würde Charles Dickens in der heutigen Zeit leben und seine Figur Ebenezer Scrooge durch eine vorweihnachtliche Stadt streifen lassen, würde dieser angesichts teilweise abstrus illuminierter Einkaufsstraßen und Privathäuser womöglich permanent "Bah! Humbug!" ausrufen – sein Lieblingskommentar zu jeglicher Feiertagsseligkeit. Bevor ihm drei Geister erscheinen und er einen radikalen Sinneswandel vollzieht, verkörpert Scrooge in Dickens' berühmter Weihnachtsgeschichte von 1843 den bösen Reichen. Entsprechend lässt der Geschäftsmann zu Beginn der Handlung zwei Spendensammler abblitzen, die den frierenden Armen eine warme Mahlzeit zum Fest spendieren wollten. Sollen die Hungernden halt elendig krepieren – Scrooge erkennt darin zumindest den Vorzug, dass auf diesem Wege die Überbevölkerung wenigstens nicht noch weiter außer Kontrolle gerät, wie er die Herren Gutmenschen wissen lässt. "None of my business", stellt Scrooge klar. Es sei genug, wenn ein Mann sich mit den eigenen Angelegenheiten auskenne und sich nicht in die von anderen einmische. Immerhin zahle er ja schon Steuern, mit denen die Armenhäuser und Gefängnisse finanziert werden. 

Einige sind auf Almosen angewiesen.

Einige sind auf Almosen angewiesen.

Und da wird es interessant: Denn der kaltherzige Zyniker wird auf eine Art und Weise porträtiert, die bei kleinen Kindern hoffentlich den Wunsch auslöst, niemals so werden zu wollen – reich, aber armselig. Während Dickens jedoch vermutlich darum bemüht war, den garstigen Geizkragen so unsympathisch wie nur irgend möglich erscheinen zu lassen, wirkt Scrooge verglichen mit realen Superreichen wie Elon Musk oder Peter Thiel verantwortungsbewusst und moralisch integer, ja eigentlich ganz nett. 

Scrooge käme zum Beispiel nie auf die Idee, den Neofaschismus zu sponsern, um seine Siegeschancen in einem identitätspolitischen Krieg gegen die woke Gefahr zu verbessern. Scrooge würde sich denken: "None of my business." Scrooge ruft auch nicht: "Steuern sind Raub!" – er zahlt selbstverständlich, denn alles andere wäre ja unvorstellbar asozial. Scrooge hat auch nie mit einer Milliardärsclique den Regierungsapparat gekapert, um den Sozialstaat zu zerschlagen und die öffentlichen Finanzen in einen Selbstbedienungsladen zu verwandeln. Liebe Elons, Donalds und Jeffs: Seid ein bisschen mehr wie Scrooge! Wir wollen Ebenezer zurück! 

Besinnlichkeitssimulationen und nötige Besinnung

In Dickens' Geschichte kommt der aus heutiger Sicht moderate Stinkstiefel, am Ende durch die ihm erscheinenden Geister geläutert, zur Besinnung, er wird zum Menschenfreund. Die Vorstellung der Weihnachtszeit als einer besinnlichen scheint also damals schon vorhanden gewesen zu sein – und wenn Geistersichtungen wirklich was bewegen, bleibt wohl nur, auf reihenweise paranormale Erscheinungen zu hoffen.

Klimakatastrophale Kompensationsleistung: Schneekanonen feuern Seifenflocken.

Klimakatastrophale Kompensationsleistung: Schneekanonen feuern Seifenflocken.

Ob die Weihnachtszeit ihre Zuschreibung als besinnlich angesichts der eher ablenkenden Blinklichterkettendichte und des gedankenmörderischen Mariah-Carey-Gedudels wirklich verdient hat, sei darüber hinaus mal dahingestellt. Sicher ist jedenfalls, dass etwas mehr Besinnung dringend nottäte. Ob Lametta, Plüschrentiere und leuchtende Zuckerstangen dabei helfen? Zumindest erinnern sie an diese besondere Zeit im Jahr – denn von der eingeschneiten Winterwunderwelt, wie sie die Werbeprospekte zum Weihnachtsfest gerne zeigen, hat der Klimawandel hierzulande wenig übrig gelassen. 

Tückische Winterillusion auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt.

Tückische Winterillusion auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt.

Mit etwas Technologieoffenheit bleibt indessen kein Problem ungelöst: Als Kompensation für schmelzende Gletscher gibt es inzwischen nicht nur Hallenski in der Wüste von Dubai. Auch auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt helfen Schaumkanonen nach, eine winterliche Atmosphäre herbeizuzaubern. Das sieht beinah aus wie echter Schnee! Und erhöht auf dem arschglatten Kopfsteinpflaster die Rutschgefahr. 

Stromausfall bei Dunkelflaute? Leuchtend widerlegt.

Stromausfall bei Dunkelflaute? Leuchtend widerlegt.

Als alternativer Weihnachtsgruß hat sich über die vergangenen Jahre "Merry Crisis" etabliert, wörtlich übersetzt heißt das so viel wie "fidele Krise". Und das ist genau die richtige Herangehensweise: Wenn man schon genötigt ist, sich in diesen sonderbaren Verhältnissen der Gegenwart irgendwie häuslich einzurichten, dann ist mehr Flausch besser als kein Flausch. Also machen Sie es wie der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper mit seinem Riesenrad auf dem Schlossplatz, setzen Sie gerade in finsteren Zeiten ein leuchtendes Zeichen der Zuversicht. Und wenn das nächste Mal irgendwelche Stromschwurbler behaupten, dank der Energiewende gingen hier bei der nächsten Dunkelflaute die Lichter aus, signalisiert ihnen mein blinkender LED-Dackel: von wegen!

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

24.12.2014
Stille Nacht, helle Nacht

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch des Lichts. Von der Shoppingmall bis zur Hundehütte erstrahlt alles festlich illuminiert. Doch passt Strom fressendes Christbaumlametta überhaupt noch in unsere Zeit? Das Christkind würde…

4 Kommentare
05.10.2022
Stuttgart und die Energiekrise
Wie lange läuft die Rasenheizung?

Um sicher ohne Gasstopps durch den Winter zu kommen, müssen alle Energie sparen. Auch Kommunen sollen ihren Verbrauch drastisch drosseln. Die Stadt Stuttgart tut kaum mehr als vorgeschrieben – ihr Energieverbrauch sinkt bislang um mickrige 1,7…
29.12.2021
Ein Jahr mit Frank Nopper
Der Leuchtturm in Menschengestalt

Im kommunalen Gras, das ein Oberbürgermeister wachsen hören muss, lauern allerlei Gefahren in Gestalt von kommunalen Brennnesseln. Weiß Frank Nopper, der im Dickicht den Durchblick behält, weil er herausragt. Eine Laudatio auf das strahlendste…

2 Kommentare
15.01.2025
Fehlerteufel
Weiter so, Elon!

Christian Lindner wollte mehr Elon Musk wagen. Aber Elon Musk wagt mehr AfD. Trotzdem macht das größte Genie aller Zeiten (Musk, nicht Lindner) alles richtig, indem es alles falsch macht, meint unser Kolumnist.

3 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 769 vom 24.12.2025

Weihnachten mal sportlich
Beine hochlegen. Endlich!

Besinnlicher geht's nicht. Unser Kolumnist nimmt dich mit auf einen kleinen Streifzug durch die Welt…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Write new comment

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 768 / Anfang Juli sehen wir weiter / Wes / vor 2 Tagen 4 Stunden
Abschreiben und zuschütten, ist auch heute noch vernünftiger, schneller, besser und billiger. Es spart mindestens 10 Milliarden Euro für Nachbesserungen, die trotzdem niemals die Kapazität des alten Bonatz-Bahnhofes erreichen können. Das Vertrauen in...

Ausgabe 768 / Vor der Testamentseröffnung / Seán McGinley / vor 2 Tagen 8 Stunden
Tatsächlich lässt sich der Aussage, Kretschmann könne genau so gut in der CDU sein, nur widersprechen, wenn man komplett ausblendet, dass seine Regierung in Bezug auf Geflüchtetenpolitik stets im Lager der Hardliner war. Er könnte sogar in der CDU sein...

Ausgabe 765 / Vertrauen zerstören als Geschäftsprinzip / TPG5 / vor 3 Tagen 3 Stunden
"Standorte ohne Not .." Selten so gelacht. Selbstverständlich ist Bosch in Not. Der Automobil-Teil von Bosch (60% des Konzerns) ist nahezu tot. Sie haben Fertigungsstraßen für Brennzellen, sie haben genügend getan, sich auf die...

Ausgabe 768 / Wenn ein Fixstern verglüht / Stefan / vor 3 Tagen 8 Stunden
Traurig, wie die Menschheit mit dem Planeten umgeht. Und wenn es irgendwann möglich ist, dass wir Menschen auf einen anderen, erdähnlichen Planeten fliegen können, dann verhindert das mit allen Mitteln! Es reicht, dass wir einen Planeten hinrichten!

Ausgabe 768 / 100 Milliarden Euro pro Jahr / Bodo Sinn / vor 4 Tagen 9 Stunden
Die Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit wäre eine andere wenn das "Wording" der Medien zum Komplex Steuern/Steuerehrlichkeit eine andere wäre. Es muss nicht in jeder Meldung ein Zusammenhang mit der Schließung des örtlichen Freibades...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!