Stuttgart und die Energiekrise: Wie lange läuft die Rasenheizung?

Beeindruckende Zahlen in Zeiten, in denen jede Kilowattstunde zählt. Wer wissen will, wo die Landeshauptstadt Energie spart, konnte dies am vergangenen Freitag im Stuttgarter Rathaus erfahren, wo der Gemeinderat übers Thema debattierte. "Angesichts der hohen Energiepreise führt kein Weg an Energiesparmaßnahmen vorbei", eröffnete Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) die Ausschusssitzung. "Mit vereinten Kräften" werde man die Krise meistern, verwies das Stadtoberhaupt auf bereits Beschlossenes. So habe man den Gasverbrauch der Verwaltung und der städtischen Eigenbetriebe zu Jahresbeginn zu 35 Prozent auf biogenes Gas umgestellt, das aus Abfall- und Reststoffen wie etwa Papierabfällen gewonnen wird. "Damit nimmt Stuttgart eine Vorreiterrolle unter den deutschen Großstädten bei der Einsparung von fossilem Erdgas ein", betonte Nopper – und unterschlägt geflissentlich, dass dieser Schritt lange vor Einstellung der russischen Gaslieferungen beschlossen wurde.

Bei tatsächlichen Energieeinsparungen, die nach Beginn von Putins Gaskrieg gegen Deutschland umgesetzt wurden, fällt Noppers Bilanz deutlich bescheidener aus. So werden zwar Rathaus, Fernsehturm, Kirchen und Brunnen – wie inzwischen vorgeschrieben – nächtens nicht mehr illuminiert. Doch das ist mit einer prognostizierten Einsparung von nur rund 100.000 Kilowattstunden eher der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Kleinere Teile im Energiespar-Puzzle sind auch der – ebenfalls verordnete – Verzicht auf warmes Wasser in den Toiletten. Oder die Anzucht kälteunempfindlicher Blühpflanzen, um die Temperatur in städtischen Gewächshäusern zu drosseln. Mit letzterem will das Garten- und Friedhofsamt rund 50.000 Kilowattstunden sparen. Zu 550.000 Kilowattstunden weniger Verbrauch beitragen sollen städtische Kühlschränke, in denen Lebensmittel nur noch bei 8 Grad Celsius lagern.

Was nach viel klingt, ist fast nichts

Die größte Sparrendite erzielte die Stadt bislang in ihren Freibädern. Um 3,2 Millionen Kilowattstunden sank der Verbrauch, weil Beckenwasser nicht mehr mit fossilen Brennstoffen, sondern nur noch mit Solarthermie oder Photovoltaik mit Wärmepumpen erwärmt wurde. Die energiefressenden Hallenbäder will OB Nopper dagegen bislang offen halten. "Sonst laufen wir Gefahr, dass Kinder nicht mehr schwimmen können", so seine Begründung. Immerhin leisten die Schwimmhallen auch einen Beitrag: Die Abschaffung der Warmbadetage soll 1,7 Millionen Kilowattstunden sparen. Zusammengenommen sollen die Maßnahmen den städtischen Energiebedarf um 8,15 Millionen Kilowattstunden drosseln.

Was nach viel klingt, ist tatsächlich kaum mehr als nichts: Sie reduzieren den Gesamtenergieverbrauch der Landeshauptstadt um mickrige 1,7 Prozent. Dies scheinen auch OB Nopper und Baubürgermeister Petzer Pätzold (Grüne) sowie Technikbürgermeister Dirk Thürnau (SPD) als zu wenig erkannt zu haben. Vor Kurzem beschloss die Bürgermeisterrunde zwei zusätzliche Maßnahmen, die weitere 4,3 Prozent oder 20,7 Millionen Kilowattstunden sparen sollen. Allerdings fußen beide auf unsicheren Annahmen. So hofft die Rathausspitze, beim Heizen kräftig zu sparen. "Die städtischen Gebäude werden erst ab dem 1. November dauerhaft beheizt", sagte Pätzold.

Zuvor wird die Heizung nur stundenweise in Betrieb genommen, wenn die Raumtemperatur an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Soll-Temperatur unterschreitet. "Allein diese Maßnahme wird den städtischen Energiebedarf in diesem Jahr um ein Prozent reduzieren und damit rund 9,8 Millionen Kilowattstunden an Energie einsparen. Das entspricht etwa dem 980-fachen Wärmebedarf eines 4-Personen-Haushalts", rechnete Pätzold vor. Einen ersten Strich durch diese Prognose machte der Kälteeinbruch Mitte September. Früher als üblich mussten in den Liegenschaften die Heizungen anspringen. Ob ein wärmerer Winter diesen Mehrverbrauch wieder reinholt, steht in den Sternen.

Spareffekte unsicher

Unsicher ist auch der Spareffekt der zweiten Maßnahme, da sie aufs Mitmachen der rund 15.000 Mitarbeitenden setzt. Sie sollen "bei Verlassen eines Raums das Licht auf aus, Heizung auf Stern, usw." stellen, so die Beschreibung auf einer Präsentationsfolie, und damit Sparfüchse in den 1.600 städtischen Liegenschaften spielen. Dadurch verspricht sich die Stadtspitze mit 10,85 Millionen Kilowattstunden sogar den größten Einzelspareffekt. Nach Kontext-Informationen gab es bislang noch keine entsprechenden Motivations- oder Sensibilisierungskampagnen. Zudem wird offenbar auch mit der Abwesenheit der Mitarbeitenden gerechnet, damit Lichter und Heizungen ausbleiben können. So arbeiteten im Coronajahr 2021 bis zu 5.000 städtische Angestellte im Homeoffice. Ob der Energieverbrauch damit insgesamt sinkt, ist allerdings fragtlich, denn zunächst verlagert er sich durch diese Maßnahme nur in private Wohnungen.