Jakob Kronenwetter und die Jenischen: Sein Volk und sein Vermächtnis

Nomadisch lebende Jenische gibt es heute immer noch, vor allem in der Schweiz. Rund zwei- oder dreitausend von insgesamt 30.000 Jenischen ziehen dort in Wohnwagen umher. Die Schweiz ist es auch, in der die Organisation "Pro Juventute" in Zusammenarbeit mit den Behörden bis 1973 jenische Kinder aus den Familien nahm, um sie in Erziehungsanstalten, Heimen oder bei Pflegefamilien unterzubringen, wo sie häufig körperlicher und seelischer Gewalt ausgesetzt waren. Ob es sich dabei um einen "kulturellen Genozid" handelte, wurde in der Schweiz vom Bundesrat geprüft und Ende Februar verneint. Der Rat anerkennt das Unrecht, das den Jenischen angetan wurde – allerdings als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit", die zweithöchste Kategorie des Völkerstrafrechts.

In der Schweiz eine Minderheit, in Deutschland nicht

2016 erkannte die Schweiz die dort lebenden Jenischen als nationale Minderheit an. In Deutschland ist das bisher noch eine offene Forderung des Zentralrats der Jenischen – allerdings eine, die deren Vorsitzender Renaldo Schwarzenberger als existenziell für die Zukunft seiner Volksgruppe ansieht: "Für die Politik sind wir nicht-existent als Volk. Es ist eine Form von Ablehnung, Ausrottung – unsere Zukunft steht auf dem Spiel."

Der Grund hinter der ablehnenden Haltung der Politik ist für Schwarzenberger klar: "Sie möchte keine fünfte Minderheit" neben den Sinti und Roma, der dänischen Minderheit, der friesischen Volksgruppe und den Sorben, die in Deutschland leben. Wer wisse schließlich schon, welche weiteren Volksgruppen im Anschluss versuchen könnten, ihr Recht auf nationale Anerkennung geltend zu machen? Dabei, betont der Jenische, gehe es ihm nicht um die Gelder, die durch eine offizielle Anerkennung in die Arbeit zur Pflege jenischer Kultur fließen würden: "Uns bringt das einen gewissen Stellenwert in der Gesellschaft, damit wir vom Rand weiter in die Mitte rücken. Wir sind immer noch eine Randgesellschaft."

Unterdeufstetten und das Nachbardorf Matzenbach, ebenfalls jenisch geprägt, gelten im kollektiven Gedächtnis der Region häufig nach wie vor als verrucht. Nach einem verlorenen Fußballspiel seines Vereins gegen Matzenbach im Jahr 2022 bezeichnete ein Facebook-Nutzer die Einwohner von Matzenbach als "Katzenfresser", das kostete ihn 500 Euro Strafe. Das Vorurteil, so Kronenwetter, gehe auf die große Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Wie an vielen anderen Orten seien die Menschen in dieser Zeit zum Essen von Haustieren gezwungen gewesen, den Jenischen aber, erklärt er, trage man es immer noch nach.

Vielleicht spielt ein Gefühl von Ausgrenzung und fehlender Anerkennung mit, geht es um die Haltung der Unterdeufstettener zur politischen Zukunft Deutschlands. Aber eine schlussendliche Antwort darauf, warum die Zahlen für eine rechtsextreme Partei wie die AfD so hoch sind in einem Dorf, das untrennbar verbunden ist mit dem grenzüberschreitenden und von Verfolgung geprägten Erbe der Jenischen, weiß auch Kronenwetter nicht.

"In die linke Ecke will ich nicht gestellt werden", betont der selbsterklärte CDU-Anhänger. Aber er habe Angst vor der politischen Zukunft. Und dennoch, streiten wolle Kronenwetter sich nicht mit den AfD-Wählern. Er erinnert sich an ein Zitat von Friedrich Schiller, auf das er im Zuge seiner Ahnenforschung gestoßen ist: "Siehe, wir hassen, wir streiten, uns trennen Neigung und Meinung. Aber indes ergraut sich dir die Locke wie mir." Ob dieser Text nicht mit dem Zitat enden könne, fragt Kronenwetter.