Auf den Spuren von Edzard Reuter: Menschen sind keine Flut

Was Willy Brandt und Ernst Reuter dazu sagen würden, kann man ahnen. Von Edzard Reuter weiß ich es. In unseren Gesprächen hat er immer wieder daran erinnert, dass wir nur in einer "Gemeinschaft von Menschen" existieren können, im friedlichen Zusammenleben, unabhängig von Religion, Ethnie und Kultur. Und deshalb hat er schärfere Asylgesetze stets abgelehnt, den Anteil seiner SPD nie geleugnet und seine Helga-und-Edzard-Reuter-Stiftung gegründet. Ihr ausschließlicher Zweck: Integration und Völkerverständigung.

Nach dem Friedhofsbesuch will ich zur diesjährigen Preisverleihung ihrer Stiftung ins Max-Liebermann-Haus, direkt neben dem Brandenburger Tor. Dort empfängt Susanne Eisenmann, 60, die das Ehepaar Reuter gefragt hatte, ob sie den Vorsitz im Kuratorium ihrer Stiftung übernehmen wolle. Das war 2021, direkt nach der Landtagswahl, als Eisenmann mit ihrer Absicht, Ministerpräsidentin zu werden, krachend gescheitert war. Es war der Augenblick, in dem sie – nach langer Zeit in der CDU – erkannte, dass sich in der Politik "alles nur ums Ich" dreht. Um das Ego eines eingebildeten Fixsterns, der Macht hat über die Satelliten um sich herum.

Vorbei war's mit der "Eisennanny", die sich ihren Ruf hart erarbeitet hatte. Heute lacht sie lauthals, wenn man ihr sagt, viel schöner sei's gewiss, die Heilige Susanne zu sein, die mit dem Füllhorn der Reuter-Stiftung durch die Gegend fliege. Gerade wird eine Auktion der Reuterschen Bilder geplant, am 28. Mai soll's so weit sein, in Paris bei Christie's. Zwischen drei und fünf Millionen Euro könnten erlöst werden. "Wir werden", sagt sie, "eine große Privatstiftung sein."