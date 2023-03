Flüchtlingsunterkunft Pfedelbach: Reden wir noch über Menschen?

550 Menschen kamen in die Gemeindehalle. Teils reisten sie sogar aus Nachbarorten an.

Es ist bereits die zweite Infoveranstaltung zur Flüchtlingsunterkunft, eingeladen haben Gemeinderat und Landratsamt. Anstoß dafür war eine Bürgerinitiative, die binnen zwei Monaten etwa 1.500 Unterschriften gegen das geplante Flüchtlingsheim gesammelt hat.

Immer wieder kam es in Kommunen Baden-Württembergs jüngst zu Protesten gegen die Unterbringung geflüchteter Menschen, so etwa in Tamm (Landkreis Ludwigsburg), in Wüstenrot-Greuthof (Landkreis Heilbronn) oder in Beinstein (Landkreis Rems-Murr). Auch die Gemeinde Pfedelbach macht nicht zum ersten Mal Schlagzeilen: Im November 2016 stand im Ortskern ein Gebäude in Flammen, wenige Wochen vor dem geplanten Einzug von 40 Geflüchteten. Schnell bestätigte sich der Verdacht der Brandstiftung, doch vom Täter fehlt bis heute jede Spur. Die rechtsextreme Gruppierung "Hohenlohe wacht auf" nutzte die Gunst der Stunde, um die Stimmung mit Kundgebungen und Protestmärschen weiter anzuheizen. Als im benachbarten Neuenstein im Januar 2017 ebenfalls eine geplante Flüchtlingsunterkunft brannte, zeigte sich die Gruppe solidarisch mit den beiden Brandstiftern.

Fast 20 Prozent unterstützen Gewalt gegen Flüchtlinge

Solidarisch gegenüber Gewalt dieser Art sind offenbar auch viele andere: Laut einer Studie von Rafaela Dancygier, Politologin an der Princeton Universität, sahen im Jahr 2017 rund 18 Prozent der deutschen Bevölkerung Gewalt gegenüber geflüchteten Menschen oder deren Unterkunft als legitim an. Die Flüchtlingsfeindlichkeit hat die Jahre überdauert: Eine Recherche der "Zeit" ergab, dass 2022 insgesamt 121 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in der Bundesrepublik verübt wurden. Im Jahr zuvor waren es noch 70.

Die Sorgen der Bevölkerung sind immer dieselben. Auch die Pfedelbacher:innen fürchten junge männliche Geflüchtete, die hier weder arbeiten dürfen noch eine Frau haben, so heißt es, und somit "den ganzen Tag nichts zu tun und viel Zeit für dumme Ideen" hätten. "Ich will weiterhin einen Rock anziehen dürfen, ohne damit zu signalisieren, dass man gleich ran darf", sagt beispielsweise Olga Brecht, Altenpflegerin aus der Nachbargemeinde Bretzfeld. Wohnte sie in Pfedelbach, hätte auch sie ihre Unterschrift gegen die geplante Unterkunft gesetzt.