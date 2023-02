Legal Café: Geflüchtete zweiter Klasse

Durch Freunde und Verwandte erfährt sie, dass BiPoc-Menschen auf der Flucht immer wieder Schwierigkeiten wegen ihrer Herkunft und Hautfarbe haben (BIPoc: Black, Indigenous and People of Color). Sie gründet eine WhatsApp-Gruppe, um die Menschen auf der Flucht zu vernetzen, Infos weiterzuleiten, ihnen aus der Ferne zu helfen. Einige der Männer, darunter auch Joseph , habe sie selbst am Bahnhof in Stuttgart abgeholt und zu Beginn bei sich aufgenommen, erzählt sie. Denn "uns wurde im Ankunftszentrum Arrival Ukraine immer wieder gesagt, dass die Schutzunterkünfte nur für Geflüchtete aus der Ukraine seien, die Männer müssten in die Landeserstaufnahmestelle, schließlich könnten die ja nicht aus der Ukraine geflohen sein, das sind ja 'nur Asylanten'", berichtet Boahene bestürzt. Ehrenamtlich hilft sie den Männern, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, gleichzeitig wächst in ihr die Enttäuschung über ihre Heimat.

Stadt Stuttgart an Kapazitätsgrenze

"Ich bin eigentlich eine stolze Stuttgarterin. Wenn man über die Königsstraße guckt, dann sieht man so viel Vielfalt, dann sieht man, dass Stuttgart nicht unbedingt blond und blauäugig ist." Für Boahene ist es unverständlich, warum die Stadt sich so querstellt, was die Anträge von Joseph und den anderen angeht: "Es kann nicht sein, dass in der Stadt überhaupt nicht bedacht wird, dass diese Menschen die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie alle anderen Geflüchteten aus der Ukraine." Außerdem nerve sie, dass "wir immer von Fachkräftemangel reden, aber wenn dann engagierte Menschen zu uns kommen, die studieren und arbeiten wollen, dann weisen wir sie ab."

Seit über einen Monat besuchen Nana Boahene und Joseph bereits das Legal Café, tauschen sich mit Giuliano und den anderen aus und versuchen neue Wege zu finden, um eine Fiktionsbescheinigung für Joseph zu erwirken. Ob sie ihr Ziel erreichen, ist fraglich. Denn von der Stadt heißt es, dass man eine Kapazitätsgrenze erreicht habe. Mehr als 10.000 Geflüchtete musste die Stadt Stuttgart im vorigenJahr unterbringen und versorgen. Man könne nicht mehr in der gleichen Geschwindigkeit Kapazitäten für mehr Menschen schaffen, so die Stadt. Außerdem erklärt sie: "Drittstaatler aus der Ukraine müssten in ihre Herkunftsländer ausreisen. Die aufenthaltsrechtliche Prüfung der Ausreisepflicht kann derzeit nur nachrangig bearbeitet werden."

Mithilfe der Beratung aus dem Legal Café haben Joseph und Boahene trotzdem ein Anschreiben an die Stadt aufgesetzt. Haben Josephs Fluchtweg aufgezeigt, dokumentieren sein Bemühen um ein Visum in der Ukraine und später um eine Fiktionsbescheinigung in Stuttgart. Verdeutlichen, wieso Nigeria kein sicheres Land mehr für den jungen Mann ist. Ob die Prüfung des Falls des Astrophysikstudenten noch vor einer Ausweisung stattfindet, steht in den Sternen.