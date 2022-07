Geflüchtete in Bosnien: Vom Wert des richtigen Passes

Notdürftige Unterkunft in einer verlassenen Wohnung. Ulrike Binder erinnert sich an "versiffte Ruinen" und die große Gastfreundschaft dort.

Schicksalsgeschichten wie die eines jungen Afghanen gehen ihr sichtlich unter die Haut: "Jetzt sitz ich hier in diesem Scheißbosnien fest", habe er ihr erzählt, "probier's immer wieder, während meine Mutter zu Hause schwer krank darauf wartet, dass ich ihr das Geld für die OP schicke. Eigentlich sollte ich schon längst in Italien sein und Geld verdienen." Ulrike Binder berichtet auch gerührt von der Herzlichkeit, die ihnen stets entgegengekommen sei: "Die sitzen in diesen versifften Ruinen, brutzeln sich ein Hühnchen oder kochen 'ne Suppe, und sie fordern dich auf, dich zu ihnen zu setzen, und dann gibt's ausm Plastikbecherle 'ne Cola."

Ulrike Binder ist mitgefahren, um "zu erfahren, welchen Weg die Menschen, die über die Balkanroute nach Deutschland kommen, hinter sich haben, wenn ich sie hier betreue". Denn sie ist seit vielen Jahren in der Flüchtlingshilfe engagiert, unter anderem im Reutlinger Asylcafé. Dort hat sie viele Freundschaften geschlossen, ist glücklich darüber, andere Kulturen und Lebensweisen kennenzulernen. "Die Welt wird ja immer offener und rückt enger zusammen", sagt sie. Im Haus der Binders wohnt ein Eritreer, eines ihrer drei Kinder, Tochter Rebekka, arbeitet in der Migrationsberatung in Augsburg und ist mit einem Syrer verheiratet. Martin Binder hat in seiner Zeit als niedergelassener Arzt in Reutlingen auch das Asylbewerberheim in Ringelbach betreut, mit Sprechstunden vor Ort.

Die Binders sind beide in Reutlingen aufgewachsen. Sie haben sich als junge Leute beim Skifahren im Berner Oberland kennengelernt. Klar, man wusste schon vorher voneinander, Reutlingen war damals noch kleiner. Und beide waren in der Musikszene aktiv. Sie als Chorsängerin, er als Oboist, der sich musizierend sein Medizinstudium finanziert hat.

Jetzt zeigt sich: Es geht auch anders

Wenn es um die Flüchtlingspolitik der EU geht, werden die beiden wütend. Das fängt mit den EU-Geldern an, die für die Versorgung der Flüchtlinge gedacht seien, dort aber nie ankommen. Und es geht weiter mit den sogenannten "Pushbacks" an den EU-Außengrenzen, die illegal sind: "Wenn sie die Geflüchteten vor den griechischen Inseln, obwohl sie schon in griechischen Hoheitsgewässern sind, wieder zurückschleppen in die Türkei. Oder Menschen, die schon auf der Insel sind, einsammeln, aufs Boot verfrachten und wieder zurückbringen." Ganz zu schweigen von der massiven Gewaltanwendung der kroatischen Grenzbeamten. Und was mache die EU? Statt die illegalen Pushbacks zu stoppen, kündige sie an, die Fälle aufklären zu wollen. Dabei sei das schon längst geschehen. "Verschiedene NGOs haben das Border Violence Monitoring Network gegründet, um diese illegalen Pushbacks zu dokumentieren", erklärt Martin Binder: "Über 10.000 Fälle sind es bisher. Da gibt's zwei dicke Bände, die EU-Kommission und -Parlament vorgelegt wurden. Aber die Reaktion der EU auf diesen Nachweis ist bloß, dass sie ihn ignorieren und sinnloserweise ein neues Überwachungssystem installieren, das im vornherein zum Scheitern verurteilt ist, weil es ans kroatische Innenministerium angehängt ist. Es ist doch klar, in welche Richtung das geht."