Heimkinder aus der Ukraine: Sechsundsechzig kleine Leben

Vor beinahe einem Jahr sind 66 Heimkinder vor dem Krieg aus der Ukraine evakuiert und nach Böblingen gebracht worden. Der Fotograf Wolfgang Schmidt hat sie begleitet.

Wenn Wolfgang Schmidt von den Heimkindern aus der Ukraine erzählt, bekommt er immer noch Gänsehaut. Als er sie das erste Mal sah, standen sie auf einer Bühne in der Böblinger Wildermuth-Kaserne und sangen zum ukrainischen Kindertag Lieder aus ihrer Heimat. "Mit Gesichtsausdrücken, die hätten zu Siebzigjährigen gepasst", sagt Schmidt, der Fotograf, der die Kinder von da an mit der Kamera begleitet hat. "Ich hab schon viel gesehen und bin normalerweise ein harter Hund. Aber das ging mir an die Nieren."

Insgesamt 77 Personen, darunter Kinder, Jugendliche und Betreuerinnen aus zwei Kinderheimen nahe Kiew, leben seit Beginn des Krieges im Kreis Böblingen. Damals, beinahe genau ein Jahr her, wurden alle Kinderheime in der Ukraine evakuiert. Der Notruf, einen Teil der Heimbewohner nach Baden-Württemberg zu holen, kam an einem Freitag von einem Ukrainer aus dem Kreis Böblingen. Das Landratsamt schaltete sich ein, das Waldhaus in Hildrizhausen, eine sozialpädagogische Einrichtungen der Jugendhilfe, stellte zwei Kollegen ab, die bereits am Sonntagnachmittag mit Bussen nach Rumänien starteten, die Kinder dort einsammelten und über Ungarn und Österreich nach Böblingen brachten. Bei Vanessa Frey klingelte zu diesem Zeitpunkt das Telefon: "Mach dich auf was gefasst", sagte ihr Chef.