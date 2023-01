Klima-Protest in Lützerath: An der Abbruchkante

Bei den Gesprächen in der S-Bahn, der U-Bahn, am Bahnsteig, im Bus, in der Küche geht es um Familien, die Erinnerungsbildchen an der Abbruchkante knipsen, wo wegen des durchweichten Lössbodens akute Lebensgefahr herrscht. Es geht um das Dorf, das "Ideal Lützerath", das jeden Moment vollständig von Baggern verschluckt sein könnte. Es geht darum, dass die "echten" Aktivisti:innen wie die Tunnelgräber Pinky und Brain vor Ort im Stich gelassen wurden, von allen, die um 16 Uhr wieder zum Reisebus gingen. Es geht darum, dass heute der Tag der Klimawende erwartet und ausgerufen wurde, um das historische Signal, das es gebraucht hätte, das man hätte senden sollen, können, müssen. Darum, dass die Kohle in die Erde gehört, wenn es zukünftig eine Welt geben soll, in der Mensch und Natur koexistieren können. Es geht darum, dass all das dieser Tag heute nicht war. Auch das war Lützerath.

Küchengespräch, ein Zitat: "Zur Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels, an dem weltweit Millionen von Menschenleben hängen, kam es heute darauf an, dass sich im niederrheinischen Nirgendwo ein Cop und ein Antifaschist auf die Schnauze hauen." Gedankenpause: "Und am Ende haben alle verloren."

Lützerath wird verschwinden. Pinky und Brain verlassen am Montag den Tunnel, in dem sie sich verschanzt hatten. Freiwillig. Als letzte Besetzer, bevor RWE das Dorf abreißt. Der "Rückbau", wie RWE die Zerstörung nennt, dürfte laut Konzernsprechern noch etwas acht bis zehn Tage dauern. Danach soll die Braunkohle darunter abgebaggert werden. Damit dürfte auch das 1,5 Grad-Ziel gestorben sein. An die Gretchenfrage einer ganzen Generation traut sich derweil seit Tagen niemand so richtig heran:

Wie hältst du's mit der Hoffnung?