Windenergie im Schwarzwald: Auerhähnen ist das Windrad piepegal

Thomas Ullrich auf der Hornisgrinde.

Seit Jahrzehnten Vogelfreund

Der Ornithologe Thomas Ullrich, 54, lebt im badischen Ettenheim. Als Jugendlicher trat er in den NABU ein, leistete seinen Zivildienst bei der Fachschaft für Ornithologie südlicher Oberrhein und studierte Forstwirtschaft an der Universität Freiburg. Beruflich führte es ihn vom staatlichen Forstamt Biberach an der Riß an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Freiburg und zum Verein für forstliche Standortskunde und Forstpflanzenzüchtung. Seit 2009 ist Ullrich Angestellter bei der Ökonzept GmbH Freiburg. Er erstellt ornithologische Gutachten und Natura-2000-Fachplanungen, nimmt an ornithologischen Monitoringprogrammen teil, leitet Seminare und Fortbildungen. (heb)