Geflüchtete in Baden-Württemberg: Macht ihr das mal

Für bundesweite Schlagzeilen sorgte jüngst das Vorgehen der Lörracher Verwaltung: Dort hat die städtische Wohnbau-Gesellschaft 40 Mieter:innen gekündigt, um die Liegenschaften für Geflüchtete bereitzustellen. Das sorgte für einige Empörung. Allerdings handle es sich um einen "Nicht-Skandal", schreibt Benno Stieber in der taz. Die betroffenen Gebäude seien in den 1950er-Jahren gebaut worden und hätten "ohnehin 2023/24 abgerissen werden" sollen. Zudem setze die Stadtverwaltung keine Mieter:innen auf die Straße, sondern vermittle Ersatzangebote. Genau so sei man schon 2015 und 2016 vorgegangen, sagt der Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und behauptet, dass damals alle zufrieden gewesen seien.

Ob das nun so stimmt oder nicht: In jedem Fall ist damit zu rechnen, dass sich die Konkurrenz am ohnehin extrem überhitzten Wohnungsmarkt weiter zuspitzen wird – was nicht schutzsuchenden Menschen anzulasten ist, sondern einer seit Jahrzehnten fehlgeleiteten Baupolitik, die Mehrheitsinteressen privaten Profiten untergeordnet hat. "So laut wie jetzt haben die Alarmglocken des Wohnungsmangels lange nicht mehr geschrillt", warnte im Januar dieses Jahres Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Ihm zufolge müssten doppelt so viele Wohnungen wie aktuell gebaut werden, um die Not zu mildern. Stattdessen wird sie durch Inflation und eine Baubranche, die größtenteils ausgelastet ist, weiter angeheizt.

Zur Abwechslung mal vorausschauen?

Erschwerend kommt hinzu, dass einige Notlösungen aus der Vergangenheit einen langen Schatten werfen. In Stuttgart etwa, wie auch in vielen anderen deutschen Städten, gelang es 2015 und 2016, kurzfristige Unterbringungen mithilfe von Systembauten zu schaffen. Das Baurecht ermöglicht dabei beschleunigte Verfahren – mit dem Haken, dass die Gebäude nur befristet genutzt werden dürfen. Nach höchstens zehn Jahren muss der Abriss erfolgen. Für Stuttgart bedeutet das, dass 2026 einige hundert Unterbringungsplätze verschwinden werden.

Dabei ist nicht damit zu rechnen, dass die Zahl der Personen, die ihre Heimat verlassen müssen, auf absehbare Zeit abnehmen wird. Im Mai 2022 gaben die Vereinten Nationen einen traurigen Rekord bekannt: Erstmals seit ihrer Gründung waren mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht vor Konflikten, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Verfolgung. Noch nicht miteingerechnet sind schätzungsweise 50 bis 150 Millionen Menschen, die ihre vertraute Umgebung aufgrund des Klimawandels verlassen mussten.

Offenbar geht die Strategie nicht auf, sich abzuschotten und so zu tun, als sie die Krise vorbei.