Streik im Stuttgarter Pressehaus: "Wir gehen aufrecht hier raus"

Das ist Balsam auf die wunden Seelen, die zurückliegenden Vorweihnachtstage waren schwer zu ertragen.

Am Montag, den 16. Dezember, um 13.11 Uhr, erreicht eine Mail die Belegschaft, die es so noch nie gegeben habe, sagen Langgediente. Sie nennen es wechselweise einen Kultur- oder Tabubruch oder eine Kriegserklärung. Die Post kommt von der Geschäftsführung und der Chefredaktion. Als "Bündnis für die Zeitungsgruppe Stuttgart" zeigen sie sich über den Betriebsrat "zutiefst befremdet". Der rufe zu Streiks auf, obwohl er die wirtschaftliche Lage kenne ("Print bricht weiter ein. Das Anzeigengeschäft ist prekär"), und der Betriebsrat habe die Gespräche mit dem Arbeitgeber "abrupt beendet", anstatt mit ihnen über neue Vergütungsgrundsätze zu verhandeln. Man könnte meinen, das Pressehaus in der Plieninger Straße 150 stünde kurz vor der Pleite.

Zehn Zeilen über den Streik

13 Streiktage haben die Beschäftigten hinter sich – ohne auch nur eine irgendwie geartete Reaktion ihrer Arbeitgeber erhalten zu haben. Von einer anständigen Berichterstattung darüber in den eigenen Blättern ganz zu schweigen. Zehn Zeilen unten rechts, in denen man sich für die "Unannehmlichkeiten" entschuldigt. Der Anlass: Die Streikenden wollen die Zeitungsgruppe Stuttgart (ZGS) im Tarif haben, um zu beenden, dass es weiterhin Menschen erster und zweiter Klasse unter einem Dach gibt. Insoweit ist es auch ein Solidaritätsstreik der Premiumklasse, also derer, die noch tarifgebundene Altverträge bei der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" haben. Bei der ZGS, die knapp die Hälfte der 350-köpfigen Belegschaft stellt, wird individuell verhandelt. Laut Betriebsrat fällt das Jahresgehalt der ZGSler:innen im Schnitt um rund 7.000 Euro geringer aus, wenn man die längere Arbeitszeit, den kürzeren Urlaub und die schlechtere Altersversorgung einbezieht.

Am Dienstag, den 17. Dezember, um 10 Uhr, ist "Open House". So heißt die morgendliche Konferenz mittlerweile. Normalerweise beginnt sie mit der Verkündung der Klickzahlen. "Wilbär", der verstorbene Liebling aller Wilhelma-Fans, war zuletzt unangefochtener Spitzenreiter bei den Zugriffszahlen, was sofortige Wiederholungsforderungen der Chefredaktion nach sich zog. Glücklicherweise folgten die Koalabären. Rund 200 Angestellte sind zugeschaltet.