Zuwachs bei Kontext: Rauschen im Blättle-Wald

Die Landräte hatten Folgendes zu bedenken gegeben: "Schulen und Kindergärten, Straßenbau und ÖPNV, Firmenansiedlungen und Naturschutz, Stadtplanung, Freizeitangebote und Energiewende – das ist Sache der Kreise, Städte und Gemeinden. Damit die Bevölkerung versteht, was vor Ort geschieht, und sich darüber eine fundierte Meinung bilden kann, bedarf es einer umfassenden, sorgfältigen und ausgewogenen Berichterstattung. Kommunalpolitik braucht einen starken Lokaljournalismus." Stattdessen schauen sie auf leere Pressebänke (Brief vom 28.1.2022 an die Geschäftsführung der "Stuttgarter Zeitung"). Es lohnt sich, dazu den Kontext-Artikel einer freien Mitarbeiterin über das Verschwinden der Lokalpresse zu lesen.

Und hier sind wir beim Kern des Problems. Ohne diesen (Lokal-)Journalismus funktioniert die Demokratie nicht. Er muss die relevanten Informationen bieten, die Diskussion darüber in Gang halten, übergriffige Instanzen kritisieren und kontrollieren, seine eigenen Standards immer wieder überprüfen und Position beziehen. Gibt es ihn nicht, wie in weiten Teilen der USA, die keine Lokalzeitungen mehr kennen, gibt es noch mehr Umweltverschmutzung und Donald Trump. Werden sie weniger, wie im Osten Deutschlands oder auch in Baden-Württemberg, gibt es mehr AfD. Letzteres hat Kontext-Mitarbeiter Maxim Flößer im März in einer vielbeachteten Studie veröffentlicht.

Die "Blättle" bleiben, wie sie sind

Und was bedeutet das nun für Kontext? Zunächst die Freude darüber, ab Februar 2025 mit den eigenständigen "Blättle" fortsetzen zu können, was wir mit Kontext vor 13 Jahren begonnen haben: Journalismus im Dienste der Demokratie. Das ist der Sinn der Übung, und deshalb ist nichts neu zu erfinden, deshalb sollen die kleinen großen Stadtteilzeitungen im Kern bleiben wie sie sind. Scheinbar völlig anachronistisch auf Papier. In bürgerlichen Verlagen ist das "Bedrucken toter Bäume" längst aus der Mode gekommen.

Zum Zweiten die Freude darüber, dass wir in Josef Schunder einen Kollegen gefunden haben, der für die "Blättle" den Kopf hinhält und sie redaktionell betreut. Er hat viele Jahre für die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" über die Kommunalpolitik berichtet, als das noch eine Aufgabe im Häussermannschen Sinne war. Soll heißen: Er weiß, dass eine Stadt nicht nur aus Fassbieranstich und Riesenrad besteht.

Zum Dritten den Auftrag, nicht beim Beklagen der Misere zu verharren, sondern etwas dagegen zu unternehmen. Die "Blättle" werden durch Kontext weiterleben und damit tun, was andere (Verleger) nur in Sonntagsreden behaupten. Demokratie braucht das.