Lokalzeitung und AfD: Ohne Information wird's radikaler

Dass guter Lokaljournalismus dazu beiträgt, eine organisierte Gesellschaft zu erzeugen, in der Bürger:innen informiert sind, hält der Wissenschaftler für plausibel. Die Arbeit von Maxim Flößer sei ein wichtiger erster Schritt, um diese These für Deutschland wissenschaftlich zu bearbeiten. "Allerdings müsste der Zusammenhang nun vertieft erforscht werden." Erstaunlich, dass es noch nicht mehr Forschung zu dem Thema gibt, zumal landauf landab über Vertrauensverlust in Politik und das Erstarken der AfD und damit des Rechtsextremismus debattiert wird. Warum ist das so? "Das liegt auch an interdisziplinären Problemen des Faches", sagt Bächtiger. Lieber würden sich Kolleg:innen mit bundesweiter oder internationaler Demokratieforschung befassen. "Die lokale Ebene ist nicht so attraktiv, damit gewinnt man keine großen Preise." Er selbst findet das "extrem schade", denn gerade auf lokaler Ebene könnten Menschen Demokratie hautnah erfahren. Diese Forschungslücke muss also dringend geschlossen werden.

Um den Zusammenhang von Lokalzeitung und Wahlverhalten weiter zu ergründen, wäre zudem eine bundesweite Studie notwendig. Netzwerk Recherche, die Hamburg Media School und Transparency International arbeiten gerade daran, finanziert wird die Studie "Nachrichtenwüsten" von der Augstein-Stiftung. Die Wissenschaftler:innen untersuchen, wie viele Lokalmedien es auf Landkreisebene noch gibt, und wie sich die Medienlandschaft entwickelt. Darüber hinaus, so Bächtiger, braucht es mehr wissenschaftlich valide Erkenntnisse darüber, was genau die ausschlaggebenden Transformationsriemen sind für eine funktionierende Demokratie. Die kritische Berichterstattung? Das Leseverhalten? Die Lebensverhältnisse der Bürger:innen in punkto Bildung, Einkommen, Familienverhältnisse? "Die Ergebnisse wären auch für die Lokalpresse interessant, um zu erkennen, was sie tun müsste", ist Bächtiger überzeugt.

Auch für die Politik wäre das wichtig. Denn wenn kritischer Lokaljournalismus unverzichtbar ist für eine funktionierende Demokratie, Verlage aber unter marktwirtschaftlichen Bedingungen keine flächendeckenden Lokalzeitungen mehr betreiben – was dann? Das sei zwar nicht sein Spezialgebiet, sagt Bächtiger, aber auch da könne wieder der Bahnvergleich helfen: Wenn die Bahn-Infrastruktur nicht stimmt, muss der Staat eingreifen. Analog gelte das für den Lokaljournalismus. Wie dann von staatlicher Seite sinnvoll gehandelt werden könne, meint Bächtiger allerdings, "dafür braucht es noch weitere robuste wissenschaftliche Erkenntnisse".