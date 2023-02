Zeitungskrieg im Zollern-Alb-Kreis: Der gelbe und der blaue ZAK

Schau an: Gedruckte Zeitungen erleben eine Renaissance. Vorgeführt wird das in Balingen, wo die "Südwestpresse" und die "Schwäbische Zeitung" mit zwei Blättern um ihre Kundschaft kämpfen. Die Methoden sind strittig, der Unterhaltungswert ist hoch, selbst eine Ministerin ist begeistert.

Zu erzählen ist eine Geschichte aus der freien Marktwirtschaft, deren Teilnehmer sich glücklich schätzen, in aller Freiheit handeln zu können, wie sie wollen. Bis einer den Glaubenssatz ernst nimmt.

Sie heißen Amelie, Esther, Janina, Nicole und Rena, alle um die 30, alle haben studiert und sitzen zusammen in einem Glaskasten bei der "Hohenzollerischen Zeitung" (HZ) in Hechingen, einer Kleinstadt am Rand der Schwäbischen Alb. Das wäre an sich nichts Besonderes, weil der Berufsstand immer weiblicher wird, aber sie sind so fröhlich, so wenig an einer Work-Life-Balance interessiert, so zufrieden mit einer Ferienwohnung als Unterkunft, dass man sich in Zeiten zurückversetzt fühlt, in denen Journalismus noch Leidenschaft war.

Die jungen Journalist:innen sind von der Ulmer "Südwestpresse" (SWP) gekommen, der die HZ gehört. Als schnelle Eingreiftruppe, versehen mit einem Spezialauftrag, den es in der Republik schon lange nicht mehr gegeben hat: Macht eine neue Lokalzeitung. Nicht digital, ganz old fashioned in Papier. Wir lassen uns das Millionen kosten. Die Kolleg:innen, mehrheitlich Volontär:innen, sind begeistert.