Internationaler Frauentag: "Oh shit, Frau Schmidt"

Sie haben als Integrationsbeauftragte in Pfungstadt durchgesetzt, dass bei Kontoeröffnungen und bei Mietverträgen der Name der Frau drunter steht. Warum ist es wichtig, die Frauen unter den Geflüchteten genauer zu betrachten?

Wer die alte Heimat verliert und eine neue Heimat sucht, hat einiges erlebt. Deshalb weiß ich, was geflüchtete Frauen brauchen. Und dazu muss ich nicht den Mann oder die Frau belehren, dass hier Frauenrechte gelten. Da werden Mietverträge und Konten eben von beiden unterschrieben, fertig. So ist das in Pfungstadt, das sind die Regeln hier. Aber es braucht eben auch eine Sensibilität für die Menschen, die hier ankommen.

Sie sprechen von Regeln. Über Rechte, aber vor allem Pflichten von Geflüchteten wird ja viel diskutiert in Deutschland.

Darüber können wir gerne reden, über die Pflicht, deutsch zu lernen, aber bitte auch über die Rahmenbedingungen für Integration. Reden wir mal über Sensibilität. Ein Beispiel: Ich hörte von einer Frau in einer Flüchtlingseinrichtung in einer benachbarten Stadt, sie drehe regelmäßig durch, störe, sei aggressiv, die Betreuer wollen sie einliefern. Da hab ich angerufen und gesagt: So geht das nicht. Oh Gott, da ist die Frau Gutale wieder dran, haben sie gestöhnt. Ich hab die Frau vier Monate lang in Pfungstadt beobachtet. Jeden Monat zur gleichen Zeit war die Frau laut, launisch, aggressiv. Das sagte mir, sie ist beschnitten, sie war so verschlossen, dass sie nicht menstruieren konnte und wahnsinnige Schmerzen hatte. Ich hab einen Termin beim Gynäkologen ausgemacht, die Frau wurde geöffnet, heute lebt sie in Darmstadt und hat zwei Kinder und keine Probleme mehr. Da geht es nicht um belehren oder wer hat recht: Da geht es um Menschlichkeit, um Hintergrundwissen und um miteinander reden. Ich glaube nicht, dass es noch jemanden gibt, der so viel Tee trinkt wie ich.

Seit Jahrzehnten leben Sie nun in Deutschland, haben vier Kinder großgezogen, sind politisch engagiert, ehrenamtlich unterwegs und beruflich erfolgreich. Was bedeutet Integration für Sie?

Es gibt hier längst eine Generation von Migrant:innen, die sich wie ich zugehörig fühlen in Deutschland, die nicht mehr warten wollen, dass man sie einlädt, die so unverschämt sind, sich selbst einzuladen und mitreden wollen. Das hier ist auch mein Land, ich will nicht toleriert werden, ich gehöre dazu. Und das ist noch nicht angekommen in der deutschen Gesellschaft. Jetzt wird endlich gestritten, und das freut mich, denn das heißt, dass sich etwas verändert. Denn die deutsche Gesellschaft sieht heute ganz anders aus.

In Deutschland leben 20 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte, davon zehn Millionen mit deutscher Staatsangehörigkeit wie Sie.

Das ist die Realität. Diese Gesellschaft will Integration, aber sie ist nicht bereit, etwas abzugeben. Alle wissen, den Kuchen müssen wir teilen, aber sie versuchen immer noch, das Rezept zu bestimmen. Und da kommt eine Migrantin wie Halima und sagt: Nönönö, ich will wissen, was für ein Kuchen hier gebacken wird und ich will sogar das Rezept mitbestimmen. Und da ist man dann schnell undankbar, arrogant, gierig. Aber ich muss nicht Everybody's Darling sein, ich muss meinen Job gut machen. Denn die Geflüchteten wollen die Veränderung mitbestimmen. Diese Leute sind längst integriert, sie wollen sich beteiligen, das muss nur zugelassen werden. Deutschland ist ein Einwanderungsland, wir reden von über 25 Prozent Menschen, denen kann man nicht mehr sagen, was sie zu tun haben. Denn sonst ziehen sie sich enttäuscht zurück und das darf nicht passieren.