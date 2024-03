Zentrum Automobil: Doch kein Held

Der historisch überaus bedeutsame Kampf der Solidarność musste 2022 auch als Vorbild herhalten, als Hilburger und seine Kolleg:innen zur Erweiterung des eigenen Wirkungskreises das "Zentrum Gesundheit und Soziales" von Zentrum Automobil abspalteten. Auf dessen Homepage steht: "Wenn wir uns die Gewerkschaftsbewegung Solidarność in Polen anschauen, erkennen wir, dass eine Gewerkschaft auch eine Reform von bestehenden gesellschaftlichen und politischen Systemen bewirken kann." Ob ausgerechnet das Zentrum das bewirken wird, ist noch nicht abschließend geklärt.

So richtig in Fahrt kam das Ganze mit dem Impfstreik nicht. Aus dem erhofften Generalstreik wurde ein "5-Minuten-Warnstreik". Auf der Zentrums-Homepage fand und findet sich dazu ein Aufruf: "Bitte verbreitet es überall mit dem Hashtag #impfstreik. Schickt es auch Leuten, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten – alle anderen sollen die Streikenden an diesem Tag unterstützen und um 16 Uhr vor Kliniken/Heimen spazierengehen!" Hilburger sagt im dazugehörigen Video: "Ich rufe alle unsere Mitglieder und Unterstützer auf, beteiligt euch am 5-Minuten-Warnstreik am 28. Februar 2022, zeigt Gesicht in den Kliniken und Einrichtungen." Die Solidarität mit den Angestellten des Gesundheitssektors war ihm da noch sehr wichtig.

In erster Reihe vor dem Stauferklinikum

Hilburger hat an jenem 28. Februar mitdemonstriert, oder korrekter: mit anderen seine Solidarität mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen ausgedrückt, er stand jedenfalls mit etwa 70 Personen auf einer Wiese vor dem Stauferklinikum in Mutlangen. Davon gibt es ein Video im Netz. Irgendwann kommt der Klinikleiter aus dem Haupteingang, im Schlepptau eine Handvoll Gewerkschafter:innen von der IG Metall mit einem Transparent ("Wer mit Nazis marschiert hat nichts kapiert"). Hilburger steht auf dem Video in erster Reihe der Impf-Streikenden und macht dicke Backen gegen die IG-Metaller:innen und ihr Banner.

Zwei Jahre später, am vergangenen Mittwoch, stand der Zentrums-Chef deshalb vor dem Amtsgericht in Schwäbisch Gmünd. Der Vorwurf: Er habe diese Zusammenkunft veranstaltet, aber nicht angemeldet. Draußen vor dem Gericht halten seine Unterstützer:innen eine kleine Solidaritätskundgebung, die gefilmt und live gestreamt wird. Auch Anja Ortelt von "Zentrum Gesundheit und Soziales" ist dabei, eine multitaskingfähige Frau, denn wer bei Zentrum Automobil anruft, kommt auch bei ihr raus.