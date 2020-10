Klitorisbeschneidung: Schon das Wort tut weh

Aber muss man darüber überhaupt reden? Betrifft Klitorisbeschneidung nicht nur ganz wenige Frauen und Mädchen? Ist weibliche Genitalverstümmelung nicht weit weg und schon gar kein Thema hier in Deutschland? Die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums vom Juni diesen Jahres ist die Anzahl betroffener Frauen und Mädchen auf 67.975 und damit im Vergleich zu 2017 um 44 Prozent gestiegen. In Deutschland, wohlgemerkt. Weltweit sind nach WHO-Angaben rund 200 Millionen Frauen betroffen, bedroht davon sind drei Millionen Mädchen. Das Berliner Familienministerium leitet derzeit eine Bund-Länder-NGO-Arbeitsgruppe, die sich dem Kampf gegen weibliche Sexualverstümmelung in Deutschland verschrieben hat. Dazu gehören auch die Bundesärztekammer mit ihren Länderkammern und die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes, die sich seit vielen Jahren für betroffene Frauen einsetzt.

Wissen hilft

Ein Erfolg dieser Arbeitsgruppe ist etwa die seit Januar dieses Jahres geltende Studien- und Prüfungsordnung für Hebammen, die erstmalig die besonderen Probleme von beschnittenen Frauen berücksichtigt. Familienministerin Franziska Giffey betont, es sei essenziell, dass Hebammen Wissen und Kenntnisse über weibliche Genitalverstümmelung besitzen: "Nur so können sie die Betroffenen angemessen begleiten und unterstützen."

Weibliche Genitalverstümmelung ist ein Thema, über das man reden muss, auch in Deutschland. "Genitalverstümmelung findet nicht nur in Afrika statt, sondern auch in Deutschland, und das muss auch hier verhindert werden", sagt Robin Maitra, Arzt und Menschenrechtsbeauftragter der Landesärztekammer in Baden-Württemberg. Den Esslinger Haecker-Preis sieht der Arzt als "wichtiges und positives Signal, um eine engagierte Aktivistin wie Frau Turay zu ehren und zu unterstützen". Und um einmal mehr klar zu sagen, dass "wir auch in Deutschland aktiv werden müssen". Corona hat das Engagement des Menschenrechtsbeauftragten heruntergebremst. Ein Symposium der Landesärztekammer Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Runden Tisch Genitalverstümmelung der Stadt Stuttgart Anfang Oktober musste abgesagt werden. Ebenso eine Diskussion mit Tiranke Diallo ("Wir brauchen auch Männer, die unsere Arbeit gegen weibliche Genitalverstümmelung unterstützten."), Vorsitzende des Vereins Mama Afrika und Terre des Femmes-Mitarbeiterin. Das politische Forum in Esslingen, geplant für vergangenes Wochenende, wurde auch gecancelt.

Der Festakt immerhin wird am kommenden Samstag stattfinden. Unter strengen Coronaregeln. Und mit einer Preisträgerin, die aus Sierra Leone eine Videobotschaft schickt.