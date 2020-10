LSBTTIQ: Poesie und Akzeptanz

"Fatales Nichtstun"

Die Grünen vermeiden den offenen Konflikt mit dem Koalitionspartner CDU. Die SPD muss sich keine Zurückhaltung in Sachen Umsetzung des Aktionsplans auferlegen. Also zieht der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born vom Leder. Er warf Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im Landtag "fatales Nichtstun" in Sachen LSBTTIQ vor, was besonders schlimm sei, weil in Schulen die Weichen mitgestellt würden. Und er zitierte in der Plenardebatte den Lesben- und Schwulenverband: "Es ist sehr enttäuschend, dass das Kultusministerium es nicht geschafft hat, die Lebensrealitäten von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern, Intersexuellen und queeren Menschen in Schule, Unterricht und Lehrkräftefortbildungen zu berücksichtigen, geschweige denn fachbezogene Ansprechpersonen in der Schulverwaltung zu schaffen oder sich für das Lehrpersonal beratend von außen zu suchen." Genau derartige Schritte sind im Aktionsplan aber vorgesehen. (jhw)