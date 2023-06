Günther Oettinger liest: Jede Menge Todesanzeigen

Günther Oettinger sieht Deutschland im "Sinkflug". Woher er das weiß? Zumindest nicht aus den Stuttgarter Zeitungen. Die liest der ehemalige Ministerpräsident und EU-Kommissar nicht mehr, erzählt er vor versammelter Medienprominenz.

Dass Günther Oettinger auch Jahre nach seinem Abschied als EU-Kommissar und baden-württembergischer Landesvater immer noch ein Mann der Medien ist, versteht sich von selbst. Was also lag näher, als den Elder Statesmen letzte Woche zum Eröffnungspanel des "Medienverbands der Freien Presse" (MVFP) nach Berlin zu laden. "In my homeland of Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat", hatte der CDU-Politiker in seiner EU-Zeit einst unnachahmlich zu Protokoll gegeben. Und so etwas Ähnliches hat der MVFP ja auch vor.

Hervorgegangen ist er aus dem guten alten Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), doch nun soll er allen Medien offen stehen, und so dem weiterhin auf die Tagespresse konzentrierten Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) Konkurrenz machen. Damit dabei nichts falsch läuft, steht wie beim VDZ natürlich noch immer in Philipp Welte ein Burda-Mann an der Spitze. Offenburg grüßte Stuttgart, und so nutzte Oettinger das Heimspiel vor versammelter Medienprominenz am 22. Juni für tiefe Einblicke in seine derzeitige Sorgenwelt und den eigenen Medienkonsum.

Ganz schwarz sieht er für Deutschland, das er für ein "Absteigerland im Sinkflug" hält, einen "Sanierungsfall", dem Innovations- und Reformbereitschaft abhanden gekommen ist. Die Agenda 2010 sei noch ein Wurf gewesen, sagte der europaweit tätige Consulter (unter anderem Lidl), heute treffe er auf Stagnation und Larmoyanz, womit der ökonomische Vorsprung weg und ein bedrohlicher Wohlstandsverlust im Kommen sei. Und weil schlechte Nachrichten sich schnell verbreiten, fanden sie bundesweiten Niederschlag.