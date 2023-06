Mitte der Gesellschaft: Fascho-Pride und falsche Empörung

Und ein paar Wirtschafts- und Gesellschaftskrisen später ziehen die, die "unsere Demokratie" wie eine Monstranz mit vergifteter Hostie vor sich hertragen, lange Gesichter, weil Menschen partout nicht verstehen wollen, was denn bitteschön Rassistisches, Frauen- und LSBTQ-Feindliches im AfD-Programm stehen soll. Wie sollen sie es auch verstehen, wenn selbst "Mitte"-Politiker wie Friedrich Merz, ehemalige oberste Verfassungsschützer wie Hans-Georg Maaßen, Polizeigewerkschaftsbosse und zahlreiche andere Demokratie-Apologeten sich immer weniger von AfD-Politiker:innen unterscheiden lassen? Wenn sie rechtes Wording und Framing, deren politische Inhalte im "Mitte"-Mäntelchen übernehmen und Gendern, "Wokeism", Klimaschutz und Panik vor zu wenig Fleisch in der Kantine ebenfalls als Hauptprobleme im Land erachten? Während mal wieder Hunderte Menschen im Mittelmeer ersaufen, Reiche immer reicher, Arme immer ärmer werden, Bildungs- und Sozialeinrichtungen marodieren, das Gesundheitssystem totprivatisiert wird, Lebensräume immer unbewohnbarer werden und das Renteneintrittsalter bald bei 100 Jahren liegen wird?

Diese "Mitte" hat nie eine "Brandmauer gegen rechts" gezogen, weil sie sich dann selbst eingemauert hätte. Sie ist mit ihrer hohen Toleranz gegen rechte Weltanschauung und Politik Teil des Problems. Jetzt hat Merz nach der Wahl des AfD-Landrats in Thüringen also die Grünen als "Hauptgegener in der Bundesregierung" ausgemacht, während seine Normalisierung und Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz rechter Politik und Weltanschauung Früchte trägt: In der aktuellen Ausgabe des "Stern" prangt AfD-Chefin Alice Weidel auf der Titelseite, weil der "Stern" sich einbildet, sie mit der kecken Frage "Was können Sie eigentlich außer Hass, Frau Weidel?" entzaubern zu können.

Immerhin: noch ein Fitzelchen Gehirn

Im "Stolzmonat", dem rechten Gegenentwurf zum "Pride month", hetzen "ganz normale Deutsche" seit Wochen gegen alles Mögliche, das ihrer Ansicht nach das Land kaputt macht: also eben wieder Flüchtlinge, Gendersprache, Cancel Culture, "woke Minderheiten", "Linksgrüne", Klimakleber, Abtreibungsbefürworter:innen, Drag Queens, alles mit "Trans", blablabla. Im "Stolzmonat" wird in den Sozialen Medien unterm gleichnamigen Hashtag gesagt, was ja eigentlich nicht mehr gesagt werden darf. Ein performativer Widerspruch, der sich ebenfalls längst in "der Mitte" breitgemacht hat und nichts anderes beklagt, als dass rechtes Gesabbel nicht unwidersprochen bleibt. Was soll man da denn auch anderes machen, als aus "Notwehr" AfD wählen? Haben die ganzen linkswoken Klimagendertransen einen doch dazu gezwungen, Faschist:innen zu wählen!

Das einzig Gute an diesem "Ich musste aus Notwehr Faschos wählen"-Argument ist, dass es offenbar noch ein Fitzelchen Gehirn bei den "ganz normalen Leuten" gibt, in dem sich sowas wie schlechtes Gewissen meldet, vielleicht sogar Scham. Also, dass sich Menschen wieder mehr dafür schämen, Rechtsradikale zu unterstützen. Ob das in naher Zukunft passieren wird, kann bezweifelt werden. Einfach zu tief verankert in einer Mitte, die immer die Mitte von rechts war. Dass Faschisten wie der österreichische Ex-Sprecher der rechtsextremen "Identitären Bewegung", Martin Sellner, jetzt auch noch TikTok für sich entdeckt haben, macht es nicht einfacher. In einem Video inszeniert er sein "Coming out" als Rechter und kämpft für die "diskriminierte Gruppe der Rechten". Damit sich eines Tages alle in Deutschland und Österreich "so frei outen können" wie er und ja vielleicht auch eine Fascho-Pride-Parade bekommen. "Die Schwulen" haben ja auch ne Parade, so die Logik. Ganz normal halt.