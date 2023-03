Weltfrauentag: Feminismus zu verkaufen!

So lange, bis wir's endlich geschafft haben die ganze Welt paritätisch gegen die Wand zu fahren. Ich kann mittlerweile nicht mal mehr angepisst davon sein, wie viel Kernschrott jedes Jahr am Weltfrauentag als feministisch verkauft wird. Ich bin abgestumpft, was die Spielarten menschlicher Dummheit und ihre Monetarisierung betrifft. Denn heute ist einfach nur ein weiterer Tag, an dem unterm Brennglas und mit Hashtags stattfindet, was sich seit vielen Jahren vollkommen normalisiert hat: "Feminist Washing". Also Kapitalismus unter dem Deckmantel des Feminismus. So wie "Greenwashing" oder "Pinkwashing": einen auf "Öko" und "Nachhaltigkeit" oder "gayfriendly" machen, weil sich damit Geld verdienen lässt – ohne auch nur ansatzweise ernsthaft an der Veränderung bestehender Verhältnisse interessiert zu sein. Im Gegenteil: Würden bestehende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse tatsächlich feministischer werden, also würde das Realität werden, was sich viele Unternehmen aus Marketingzwecken auf die Fahnen schreiben, dann würden sie mit "Feminismus" ganz bestimmt nicht mehr Werbung machen.

Geht nur, weil Care-Arbeit nicht zählt

Denn nach Jahren der totalen Lifestyle-Verwässerung und des kommerziellen Ausverkaufs von "Feminismus", "Female Empowerment" und "Girlbossing" ist der Frauenkampftag, wenn er überhaupt noch für irgendwas gut ist, ein Tag, an dem daran erinnert werden muss, dass Feminismus immer auch Antikapitalismus sein muss. Es gibt schlichtweg keine gerechteren Verhältnisse zwischen den Geschlechtern im gegenwärtigen System, das nur funktioniert, weil die "Care-Arbeit", also die Arbeit am Menschen, immer noch minderwertige Frauensache ist. Da können Frauen noch so viele feministische Shirts kaufen und Tarot-Puzzle zusammensetzen: Solange der Wert der Arbeitskraft einer Erzieherin oder Krankenschwester systematisch gering gehalten und der Wert von Arbeit, die den ganzen Laden zusammenhält, als nicht-ökonomisch ausblendet wird, gibt es keine Gerechtigkeit. Schon gar keine globale. Feminismus muss das politisch-ökonomische System des Kapitalismus zerstören wollen, wenn er es ernst meint mit der eigenen Emanzipation – und damit mit der Emanzipation aller Menschen.

Dazu muss niemand in irgendwelchen Philosophiestudentenschweiß geschwängerten Marx-Lesekreisen Haupt- und Nebenwidersprüche diskutieren und sich darüber streiten, ob die leidige "Frauenfrage" jetzt vor oder nach der Überwindung des Kapitalismus gelöst werden muss. Niemand muss auch nur irgendwas von Clara Zetkin, Klassenkampf und linker Theorie verstehen, um zu begreifen, dass ein System, das auf Profitsteigerung angewiesen ist, auch darauf angewiesen ist, dass es Frauen – die bis heute den Großteil aller reproduktiven Tätigkeiten in der Gesellschaft übernehmen – schlechter bezahlen kann.