Frauen in der CDU: Gekommen, um zu bleiben

Dass die Gesellschaft insgesamt, dass zumal SPD-Frauen, Grüne oder Linke in vielen Fragen deutlich weiter sind, ändert an der Rolle von CDU-Frauen aber ohnehin wenig. Sie müssen erst einmal in der eigenen Partei ordentlich umräumen. Seit einem besonders brutalen Fall in ihrem Wahlkreis befasst sich Natalie Pfau-Weller (MdL, Kirchheim) intensiv mit Femiziden und werde an der Basis nun schon gefragt, "ob das wirklich zu uns passt oder ob das nicht doch linkes Gedankengut ist". Selbstverständlich Ersteres, antwortet die Politikwissenschaftlerin mit dem breiten Spektrum und spanischen Wurzeln. Sie ist 35, promoviert an der Uni Tübingen dazu, wie sich Instrumente der EU auf die nachhaltige Stadtentwicklung in Deutschland niederschlagen, sitzt im Verkehrs- und im Ausschuss für Landesentwicklung. Und trifft gerade deshalb noch auf eine andere sich wiederholende Frage, die den Nachholbedarf in der bürgerlichen Mitte unterstreicht: sich tatsächlich konkret und ernsthaft mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu befassen. Wenn das Gespräch auf ihre kleine Tochter komme, höre sie immer wieder: "Arbeitet Ihr Mann nicht oder wie machen Sie das?"

Mütter haben in der Partei ein Problem

Die Organisation der Elternphase ist der Schlüssel zu vielem in der neuen, gleichberechtigteren neuen CDU-Welt. Kinderkriegen war bisher in der Regel mit dem ultimativen Karriereknick verbunden, Männer bleiben eher außen vor. Viele einschlägige Beschlüsse richten sich vornehmlich an Frauen, von denen viele einen möglichen Aufstieg dann doch abbrechen mussten – der Mutteraufgaben wegen. Unvergessen, wie die kinderlose, karriereinteressierte Tanja Gönner schon vor drei Jahrzehnten herausstach in ihrer Generation, weil sie ihre Leiter ohne Unterbrechung nach oben klettern konnte. Viele andere Frauen kamen und verschwanden wieder, setzten neue Schwerpunkte in ihrem Leben, gar nicht zuletzt, weil Männer ihnen Amt oder Mandat nicht gönnten und bei nächster Gelegenheit – unterstützt von der Basis – wieder abjagten.