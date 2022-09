CDU und Frauenquote: Das Thema klebt wie eine Klette

Es ging noch nie nur um Quoten, die natürlich eine Krücke auf dem Weg zur Gleichberechtigung sind. Es ging und geht um die Verteilung von Rollen, um Einfluss und um die Stellung in der Gesellschaft. Die Hohenloher verlangen, "Hürden abzubauen, die Frauen davon abhalten, Mitglied zu werden und/oder Verantwortung in Form einer Funktion oder eines Mandates zu übernehmen". Das Ende von Männer-Kungelei ist damit sicher nicht gemeint, aber vielleicht die Veränderungen von Sitzungszeiten, die Frauen bisher daran hindern, Kinder, Küche, Kirche und das politische Ehrenamt unter einen Hut zu bringen. Dabei ist Männern nicht verboten, im Haushalt anzupacken, die Schwiegereltern zu pflegen, im Bezirksbeirat zu sitzen und auch noch den Schweinebraten oder die vegane Bowl auf den Tisch zu bringen.

Pikant an der Konstellation ist, dass die Quote, die doch gar keine ist, den Parteivorsitzenden Merz ziemlich in die Bredouille bringen könnte. Rita Süßmuth beispielsweise, einst Bundestagspräsidentin und seit Jahrzehnten Kämpferin gegen den immensen Männerüberhang in der Union, ist ausgesprochen skeptisch, dass in Hannover eine Mehrheit für die Satzungsänderung zu Stande kommt – trotz NRW, trotz aller Bemühungen der niedersächsischen CDU, vier Wochen vor der Landtagswahl zu vermeiden, eine Weiche auf dem Weg in die versprochene Erneuerung derart blamabel falsch zu stellen. Merz wäre beschädigt und in einer Liga mit Markus Söder ("Ich bin für die Frauenquote") in dieser Frage. Der hat sich 2019 seine Parteitags-Watschn schon abgeholt, als aus starren Vorgaben – wieder einmal – Soll-Bestimmungen wurden. "Wir haben weiterhin eine offene Flanke", bekennen CSU-Politikerinnen und hoffen auf Wiedervorlage.

Wenn verbindliche Regeln, um die Männerüberhang abzuschmelzen und mehr Frauen für die Mitarbeit zu interessieren, in Hannover wieder nicht beschlossen werden, ist zumindest eines sicher wie das Amen in der Kirche: Das Thema klebt wie eine Klette. Gerade in Baden-Württemberg, wo 2024 nicht nur Europa-, sondern auch Kommunalwahlen anstehen. Gegenwärtig haben nicht einmal hundert der 1001 Kommunen eine Bürgermeisterin und mehr als drei Viertel der Gemeinderäte sind männlich. Abhilfe schaffen paritätische Listen, besonders auf den vorderen Plätzen. Und da braucht es kein Antragsbuch für einen Bundesparteitag, um zu belegen, wie weit weg große Teile der CDU von der Wirklichkeit sind. Die Fachleute des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg haben die Wahllisten 2019 analysiert. Auf nur gut 16 Prozent der schwarzen Vorschläge waren die ersten sechs Plätze gleichberechtigt geteilt, während sich auf gut 35 Prozent fünf Bewerber und eine einzige Bewerberin fanden. Von wegen Hürden für Frauen senken, die Forderung muss lauten: Raus mit den Brettern aus den Männerköpfen, weil dann tatsächlich Quoten überflüssig wären. Aber so weit ist die Union nicht lange nicht.