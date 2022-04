11 Jahre Grünenregierung: "Wir haben durchgelüftet"

Hauk machte fünf Jahre lang kein Hehl aus seiner Haltung, dass er den von den Grünen vorangetriebenen Ausbau der Windkraft für utopisch hält. Den Beschluss zum Mindestflächen-Ziel 2021 musste er dann aber doch mittragen. Jetzt könnte er ihn mit breiter Brust und 30 Jahren Erfahrung im Landtag erläutern. Der frühere CDU-Landtagsfraktionschef, der so gern selber in die Villa Reitzenstein eingezogen wäre, denkt aber gar nicht daran, sondern er bleibt sperrig und sich selber treu. Unter den 13 Flächen im Staatswald, auf denen seiner Meinung nach neue Anlagen zügig entstehen könnten, ist überhaupt nur eine einzige, 70 Hektar in Bad Waldsee, unproblematisch. Überall sonst sind Restriktionen längst aktenkundig. So ist beispielsweise nur schwer vorstellbar, dass in der Nähe von Schloss Lichtenstein, dem Märchenschloss der Württemberger, Windräder für den so dringend gebrauchten Strom sorgen dürfen, denn Belange des Denkmalschutzes stehen dagegen. Dennoch hat Hauk nahe Flächen vorgeschlagen. Und zu allem Überfluss bringt er seit Anfang März anhaltend auch noch das Thema Lebensmittelversorgung gegen die Energiewende in Stellung – obwohl Deutschland auch in diesem Sektor Exportland ist. Er nutze den Krieg in der Ukraine, "um überholte Vorstellungen wieder salonfähig zu machen", wirft ihm der SPD-Abgeordnete Jonas Weber dieser Tage im Landtag vor. Und Walker warnt den Kabinettskollegen, ohne seinen Namen zu nennen, die Diskussionen von vorgestern wieder aufzunehmen.

Mit der SPD lief es so mittelgut

Vorgestern ist in Baden-Württemberg in vielfacher Hinsicht vorbei seit diesem historischen Wahlabend Ende März 2011. Die Grünen ließen mit 24 und damit einem Prozent Vorsprung die SPD hinter sich, Ministerpräsident Stefan Mappus verzichtete trotz der stolzen 39 Prozent für seine CDU auf den Anspruch, eine Regierung zu bilden, nachdem die FDP bei 5,3 Prozent hängen und Schwarz-Gelb ohne Mehrheit blieb. Die Stimmung im grün-roten Lager war euphorisch. "Das ist doch fast eine Liebesheirat", schwärmte Winfried Kretschmann ungewohnt aufgekratzt. Aber schon die Koalitionsverhandlungen zeigten ein bestenfalls sprödes Techtelmechtel, nach einem Jahr kritisierte Hauk Grün-Rot – nicht zu Unrecht – als "heillos zerstritten" und verdammte – ganz zu Unrecht – "eine ideologisch motivierte" Bildungspolitik, die auf Windkraft ausgerichtete Energiepolitik sowie die Verkehrspolitik, die auf weniger Straßenbau setze und den ländlichen Raum abhänge. Womit schon damals einiges aufgezählt war, was bis heute die Habenseite dieser Regierung ziert.