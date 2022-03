Politik in Wort und Tat: Die doppelten Grünen

Die schwelende Auseinandersetzung um das Sagbare bietet eine Bühne, besonders scharf zu formulieren. Doch beide haben schon vor Jahren ihrer Sorge um sich ihrer Ansicht nach verengende Meinungskorridore und politisch zu korrekte Diskussionen Ausdruck verliehen. Palmer begab sich dafür in die Gesellschaft illustrer Figuren wie Harald Martenstein, Albrecht Müller, Sucharit Bhakdi, Rainer Meyer ("Don Alphonso"), Vera Lengsfeld und Boris Reitschuster, mit denen er zu den Erstunterzeichnern des "Appells für freie Debattenräume" gehört, einem Manifest gegen "Cancel Culture". Und Schlauch schrieb bereits im 2017 erschienenen Buch "Keine Angst vor der Macht", die Kommunikationskultur der Grünen sei in der Anfangszeit "nicht an den Gesetzen der Medien ausgerichtet gewesen", aber: "In der Zwischenzeit fällt sie ähnlich glatt und verwechselbar aus."

Nun klagen hier zwar durchweg Leute, die mit ihren Äußerungen und Positionen eine beträchtliche Reichweite erzielen. Doch laut einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie haben, Stand 2021, nur noch 45 Prozent der Bevölkerung in Deutschland das Gefühl, die politische Meinung könne frei geäußert werden, der niedrigste Wert seit 1953. Boris Palmer sei da ein "Brückenbauer", schreibt Schlauch in seiner Verteidigungsschrift – und das ist, vor dem Hintergrund eines drohenden Ausschlusses und diverser Äußerungen, die viele Menschen verletzt haben, eine durchaus gewagte Interpretation. Allerdings zeigen die Zahlen überdeutlich, dass das Thema etlichen unter den Nägeln brennt, womit in einer Demokratie klar sein sollte, dass dringend Diskussionsbedarf besteht.

Abschiebemeister Baden-Württemberg

Mitunter ist das Wort heute wichtiger als die Tat. Und gerade am Konflikt zwischen Palmer und den Grünen wird das greifbar. Dem Tübinger Oberbürgermeister hatte die Landesspitze der Partei unter anderem aufgrund seiner Aussagen zu Migration und Politik vorgeworfen, mit Rassismus zu kokettieren und Ressentiments zu schüren. In der Praxis aber zählt Tübingens Umgang mit Geflüchteten zum besten, was Baden-Württemberg zu bieten hat – während die grün geführte Landesregierung erst kürzlich vor dem Mannheimer Verwaltungsgerichtshof (VGH) unterlegen war, weil Geflüchtete erfolgreich gegen grundrechtswidrige Unterbringungsbedingungen in der Sammelunterkunft LEA Freiburg geklagt hatten (dazu berichtet in dieser Kontext-Ausgabe umfangreich Fabian Kienert).

Im Ausschlussverfahren wird Palmer ein Interview zur Last gelegt, in dem er eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert habe. Gesagt hat er: "Wir befinden uns in einem Dilemma: Wir haben nicht genug Platz für alle Flüchtlinge. Und deshalb müssen wir eine klare Trennung vornehmen zwischen den Flüchtlingen vom Balkan, die gute Gründe haben, um nach Deutschland zu kommen, und den Kriegsflüchtlingen, die eben noch bessere Gründe haben." Diese Position muss sich niemand aneignen. Es genügt, zur Kenntnis zu nehmen, dass kein Bundesland mehr Menschen auf den Balkan abschiebt als Baden-Württemberg. In einem Fall endete das tödlich: Der herzkranke Sali Krasniqi wurde nach 29 Jahren in Deutschland in einen Flieger gesetzt und starb infolge einer mangelhaften medizinischen Versorgung im Kosovo (Kontext berichtete).