Tübinger Weg: Eher Amöbe

So weit, so gut. Dann aber der Videoclip, schwer billigend in Kauf genommen von der Stadt Tübingen, in dem Palmer und Federle als "Botschafter der Stadt Tübingen" figurieren (so benannt im feierlichen Abspann), stumm, ein paar dürftige Parolen auf Schrifttafeln präsentierend, abgeschaut Verfahren des "epischen Theaters" von Brecht, mittlerweile längst im großen Magen der Kulturindustrie rückstandslos verdaut. "Unser Leben ist Hier und Jetzt", wie gesagt, eine Hauptthese. Mag ringsum die Seuche wüten, mögen anderwärts graugesichtig-depressive, maskierte Menschen ächzen, nach neuer Frühlingsmode lechzen, im Tübinger Idyll geht’s lustig zu, rote Luftballons werden sogar von Erwachsenen himmelwärts geschickt, so sich mit den Göttern verbindend. Herzig.

"Idyll" definierte Jean Paul als "Vollglück in der Beschränkung". Wie wahr. Höchst konsequent blendet der Clip jede kritische Besinnung aus, jeden Gedanken an überfüllte Intensivstationen, gefährdete Menschen in systemrelevanten Tätigkeiten, prekär beschäftigt, schlecht bezahlt. Matrix ist die Strategie der "die junge Rama"-Werbung: Im lichtdurchfluteten geräumigen Eigenheim bruncht die junge, fesche Familie. Gefeatured wird ein verhalten froher, hedonistisch-konsumistischer, zahlungsfähiger Mittelstand. Den und die beschauliche Stadt feiert im Clip ein Barde, der mit den genretypisch dürftigen musikalischen Mitteln des Genres Protestsong peinigend Affirmatives produziert. Rund 5000 von Sponsoren aufgebrachte Euro soll das zum Kotzen positive, mit Fleiß gedankenlose Opusculum gekostet haben.



In einer vorherigen Version stand, die Stadt Tübingen habe den hier gewürdigten Clip über den "Tübinger Weg" in Auftrag gegeben. Dem ist nicht so. Die Stadt hat den Clip nur über ihre Wirtschaftsförderungsgesellschaft leicht gefördert und ihn auf dem stadteigenen Youtube-Kanal verbreitet, als Gefälligkeit für die Agentur, deutet der oberste Wirtschaftsförderer der Stadt an.