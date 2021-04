Grundgesetz und Corona: Krise ja, aber kein Ausnahmezustand

Der Grundgesetz-Artikel 2 [Freiheitsrechte] lautet:

1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

In die Freiheitsrechte darf eingegriffen werden durch ein Gesetz. Gesetze zu formulieren und darüber abzustimmen ist die grundlegende Aufgabe der Legislative, des Parlamentes. Und weil es um einen Eingriff in die Grundrechte geht, muss ein solches Gesetz mit mindestens einer Zweidrittel-Mehrheit verabschiedet werden. Das Infektionsschutzgesetz ist nun genau ein solches in die Freiheitsrechte eingreifendes Gesetz. Insofern bewegen sich die über das Infektionsschutzgesetz bestimmten Maßnahmen im Rahmen des Grundgesetzes. Der Haken: So wie bisher die Veränderungen dieses Gesetzes eingeführt wurden und die neue Änderung geplant ist, liegt die Gesetzesinitiative und die Gesetzesformulierung bei der Exekutive, also dem Kanzleramt und den MinisterpräsidentInnen. Genau gegen eine solche, schon lange vor der Corona-Krise zu konstatierende Verschiebung hin zur Exekutive, ist es unsere Pflicht, als BürgerInnen zu protestieren und die Wiederermächtigung der Parlamente einzufordern. Denn sonst drohen die Fundamente unserer Grundrechtsordnung sich so zu verändern – und Merkels Formulierung einer "marktkonformen Demokratie" zeigt ja deutlich die Richtung dieser Veränderung an –, dass von einer liberalen Demokratie nicht mehr gesprochen werden kann.

Niemand kann als Einzelner frei sein

Absatz 1 und 2 beinhalten beachtenswerte gegenläufige Bestimmungen. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das individuelle Freiheitsrecht ist eben genau kein uneingeschränktes Recht auf Willkür-Freiheit des Einzelnen, sondern als Recht nur verwirklichbar in Beachtung der Rechte aller anderen Personen. Pointiert formuliert: Niemand kann als Einzelner frei sein – der Versuch der Verwirklichung der Willkür-Freiheit aller Einzelnen in ihrer Einzelheit wäre die Herstellung des Hobbesschen Naturzustandes als Kampf aller gegen alle, als Kampf auf Leben und Tod. Oder wie es zynisch und menschenverachtend auf dem AfD-Parteitag in einer Resolution am 10. April 2021 beschlossen wurde: Den "staatlich verordneten Lockdown sofort zu beenden", den Betrieben, deren Beschäftigten und allen Menschen "wieder ihre grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte allumfassend zurückzugeben". Es solle den "mündigen Bürgern überlassen bleiben, in welchem Maße sie sich selbst schützen möchten". Und sollte ein solcher mündiger Bürger einen anderen mündigen Bürger anstecken, dann, nun ja, wird das wohl als Kollateralschaden abgetan.

Nur wir zusammen als Bürger und Bürgerinnen unseres Gemeinwesens können frei sei. Und nur in der politischen Entwicklung einer solchen gemeinsamen Freiheitsperspektive können wir sowohl der neoliberalen uneingeschränkt individual- und privatrechtlich ausgestalteten Politik wie auch der rechtsradikalen und rechtsextremen Politik entgegenarbeiten.

Satz 1 von Absatz 2 formuliert die Pflichten, die wir als BürgerInnen gegenüber anderen BürgerInnen haben wie auch die grundlegende Funktionsbestimmung staatlicher Institutionen: Die Pflicht, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu gewährleisten. Damit ist genau nicht gemeint, wie es die liberale Tradition suggeriert, Sicherheit herzustellen, um dann in Freiheit als BürgerIn leben zu können, sondern gemeint ist die Gemeinwohlorientierung bürgerschaftlichen und staatlichen Handelns. Dass diesbezüglich sowohl auf der bürgerschaftlichen wie auf der staatlichen Seite gravierende Defizite bestehen, denen wir uns politisch stellen müssen, um unser Gemeinwesen weiterzuentwickeln in Richtung gemeinsamer Freiheit, dürfte wohl unübersehbar sein – gerade auch durch und in der Corona-Krise.

In der grundgesetzlichen Ordnung Deutschlands sind die Bürgerinnen und Bürger die Souveräne, repräsentiert in der Zusammensetzung der Parlamente; oder mit der Formulierung von Jürgen Habermas: Wir sind zugleich und ineins die AutorInnen und AdressatInnen des Grundgesetzes. Und gerade in der Corona-Krise – ich betone: Krise. Es ist kein Ausnahmezustand! – sollten wir endlich wieder in diesem Sinne politisch handeln und jetzt und sofort die Re-Parlamentarisierung der Entscheidungsprozesse fordern! Und mit diesem ersten Schritt die notwendige Debatte der Gemeinwohlorientierung bürgerschaftlichen und staatlichen Handelns beginnen. Denn die Corona-Krise mit ihren politischen Folgen ist doch nur ein Teilmoment der übergreifenden und unser Gemeinwesen noch herausfordernden Klimakrise.