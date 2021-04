Brandanschlag in Winterbach: Wachsam bleiben

Dabei wäre dies wünschenswert, wenn der Staat und seine Behörden Aktivitäten gegen Faschismus befürworteten und nach Kräften unterstützten. In der Praxis kommt es bisweilen anders, was zum Teil auch an der Kontinuität rechter Strukturen im Staatsapparat liegen könnte. Da wären nicht nur nachlässig geführte Ermittlungen wie die in Winterbach, die Tim Neumann auflisten kann. Da wären auch Beispiele wie die NSU-Schredderaktion des Verfassungsschutzes, an dessen Spitze in der Folge ein rechtspopulistischer Verschwörungsfanatiker saß. Oder Drohschreiben unter dem Titel NSU 2.0, die von einem hessischen Polizeicomputer verschickt worden sind. Oder die auffällige Zahl von Inhaftierten mit Migrationshintergrund, die unter dubiosen Umständen im Polizeigewahrsam sterben.

Für Neumann zeigen Fälle wie diese, dass ein wachsamer Antifaschismus bitter nötig ist. Bei dem Gedenkzug in Winterbach stellten AktivistInnen Plakate auf, die an Verstrickungen baden-württembergischer Polizisten mit dem Ku-Klux-Klan erinnern, auf die noch jungen KSK-Skandale hinweisen oder Nazi-Propaganda in deutschen Polizeichats als "deutschen Alltag" ausweisen. Nach dem friedlichen Verlauf der Demo zieht Neumann ein positives Fazit: Nicht nur sei es gelungen, "gerade einem jungen Publikum die damaligen Geschehnisse" des Brandanschlags näherzubringen. Auch ein aktueller Bezug zu den rechten Strukturen der Gegenwart sei durchgängig vorhanden gewesen.