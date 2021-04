Die Polizei und possierliche Tierchen: All cats are beautiful

Menschen wie du und ich wollen sie sein. Mit schusssicheren Herzen für possierliche Tierchen in Not. Und wer Tiere rettet, kann kein fieses Bullenschwein sein. ACAB: All cats are beautiful. Deshalb kann man die Uhr danach stellen, dass auf jeden Anflug öffentlichkeitswirksamer Polizeikritik Wohlfühl-Content folgt, um mit diabetischer Selbstinszenierung das Helden-Narrativ aufrecht zu erhalten. Gerettete Katzebabys hier, wuschelige Hündchen, die in Streifenwagen springen und nach ausgiebigen Streicheleinheiten und Selfies mit rehäugigen Posterboy-Polizisten "nicht mehr aussteigen wollen" da. Mal werden kleine Eulen vor einem Unwetter beschützt. Mal rettet "Polizistin Annika" ein kleines Entenküken, während die Berliner Polizei darüber twittert, als würde der Account von einem Gruselonkel betreut, der Kindern auf der Straße verspricht, ihnen einen "echten Hasen" zu zeigen, wenn sie nur in sein Auto einsteigen: "Liebes Findelküken aus der Wiesenstraße, du brauchst keine Angst mehr haben. Annika von unserem #A35 ist #DAfürDICH und kümmert sich gemeinsam mit ihren Kollegen um dich". Und die Social-Media-Kommentare überschlagen sich vor Entzückung.

Wenn morgen dann mal wieder ein Schwarzer in U-Haft angezündet wird und unsere Helden ihr Bestes geben, damit nie rauskommt, wer ihn ermordet hat, braucht die Polizei nur wieder ein paar Tierfotos ins Netz stellen und alle haben sie wieder lieb. Zur Not tut es auch das Posting einer Postkarte eines mutmaßlichen Menschenkindes namens Ben, das sich mit auffallend reifer Handschrift dafür bedankt, dass die Ordnungskräfte "in dieser heiglen (sic) Situation weiterhin für Ordnung auf den Straßen" sorgen. So geschehen bei der Hamburger Polizei nach der Tötung eines Afroamerikaners in den USA durch einen Polizisten. Wie goldig! Auch wenn der Endgegner negativer Gefühle und Aggressionen bekanntlich Tierbabys sind, sorgen im Zweifel auch Kinder und hilfsbedürftige Omas, denen über die Straße geholfen wird, für denselben Effekt: Die Kommentarspalten quellen über vor Herzchen, Lobeshymnen, Danksagungen und Liebe, Liebe, Liebe für "unsere Helden", die einen so super Job für uns machen. Nicht nur unter Tierbaby-Fotos, sondern generell unter allen einsatzbegleitenden Posts, in denen die Polizei mal wieder heldenhaft bewiesen hat, dass sie die Guten sind, die uns vor den Bösen beschützen.