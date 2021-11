Klimaschutz: Unter eineinhalb

Das gilt für ungezählte kleinere Stellschrauben genauso wie fürs große Ganze. 2015 gründete der damalige kalifornische Gouverneur Jerry Brown mit dem baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) und Winfried Kretschmann die "Under2 Coalition", um das Engagement gegen die Erderwärmung unterhalb der Ebene der Nationalstaaten voranzutreiben, geleitet vom Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Heute steht die Allianz für 260 Regionen, Länder und Städte, für 1,7 Milliarden Menschen und die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung. Am Rande der COP26-Klimakonferenz in Glasgow fand auch die diesjährige Generalversammlung der "Under2 Coalition" statt, aus den "Unter zwei" wurde "Unter eineinhalb". Verlangt wird nun unter anderem "eine Agenda" bis 2030 vorzulegen, beginnend 2022 und belastbar mit Blick auf die nächste Weltklimakonferenz, die COP27 in Scharm El Scheich.

Wer der Koalition beitritt oder beigetreten ist, gewährleistet für seinen Verantwortungsbereich, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 Prozent zu senken oder sie auf weniger als zwei Tonnen pro Person und Jahr zu begrenzen. KritikerInnen beklagen gerade nach Glasgow, dass die Selbstverpflichtungen nicht rechtsverbindlich sind. BefürworterInnen wiederum verweisen auf die vielfältigen Kontakte zu regionalen Regierungen und Verwaltungen aus Staaten, die auf nationaler Ebene strengen Klimavereinbarungen äußerst kritisch gegenüberstehen. Peking beispielsweise hat für 23 chinesische Städte unterzeichnet, die sich als Pioniere verstehen, aus Indien kommen fünf und aus Brasilien sogar neun Mitglieder.

Im Netz finden sich umfangreichste Ambitionen, Ideen und Pläne aufgelistet. So will Nordrhein-Westfalen erreichen, dass nur ein Viertel aller Fahrten mit dem PKW zurückgelegt werden, in der armenischen Provinz Ararat wird in besonders trockenen Gebieten aufgeforstet, in New York darf ab 2030 kein zu deponierender Müll mehr anfallen, der australische Bundesstaat Queensland verlangt die nachhaltige Ausrichtung aller großen Investitionsprojekte der Regierung, das kanadische Vancouver etabliert ein Starkregenmanagement, im mexikanischen Bundesstaat Yucatán wird bereits seit mehreren Jahren Methan reduziert und in Niederösterreich wird darüber diskutiert, ob der CO2-Ausstoß im Verkehr nicht in Wochen- oder Monatsbudgets zerlegt werden kann, um zeitnah auf Überschreitungen zu reagieren – etwa durch Tempo 80 auf Autobahnen so lange, bis das Budget wieder ausgeglichen ist.

Tonlage eher "wollen" und "sollen"

Und Baden-Württemberg? Unstrittig ist das Land Vorreiter beim verpflichtenden Einsatz erneuerbarer Wärme, schon zu Zeiten von Umweltministerin Tanja Gönner (CDU) in den Nullerjahren, und in Sachen Effizienz. "Dazu gehören ein Netz aus regionalen Energieagenturen, die Haushalte und Unternehmen beraten, Kampagnen zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden, Zuschüsse zur energetischen Gebäudesanierung für Haushalte sowie Zuschüsse für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in kleinen und mittelständischen Unternehmen", heißt es in der Aufzählung des Landes zu den eigenen Schwerpunkten. Der Kraft-Wärme-Kopplung, idealerweise im Zusammenspiel mit der Nutzung erneuerbarer Energien, wird große Bedeutung beigemessen, Kommunen wie Stromerzeuger werden ermutigt, weitere Nahwärmenetze aufzubauen. Details sind auch auf den unterschiedenen Feldern beschrieben, allerdings eher in der Tonlage "wollen" und "sollen" statt "müssen" oder gar "haben".

Ausgerechnet die neuen Klimapolitiker in der CDU-Landtagsfraktion wünschen sich, nachdem sich der kleinere Regierungspartner eine ganze Legislaturperiode lang nicht als treibende Kraft im Kampf gegen die Erderwärmung profilieren mochte, sogenannte Zielbilder für 2030, 2040 und 2050. Entworfen werden sollen sie jeweils auf Basis vorhandener oder zu erwartender Stromerzeugungskapazitäten, der Importmöglichkeiten oder neuer Technologien wie dem Abscheiden von CO2 aus der Luft. Sogar der Mannheimer CDU-Landesparteitag vom vergangenen Wochenende hat einen entsprechenden Antrag angenommen, entgegen den ursprünglichen Plänen. Er diene zur Klärung, so der Sinsheimer Landtagabgeordnete und Diplom-Physiker Albrecht Schütte, ob und wie die vom und fürs Land versprochene Klimaneutralität überhaupt zu erreichen ist.

Der große Kraftakt steht noch bevor