CSD in Freiburg: Antifa als Publikumsmagnet?

Es war der Auftakt zu einer Serie von Konflikten, die alles andere als friedlich abliefen – aber heute als Wendepunkt in der US-amerikanischen Diskriminierungsgeschichte von Homosexuellen gelten. Angesichts der erheblich verbesserten Lebensbedingungen für große Teile der Gesellschaft, die durch den Stonewall-Aufstand angestoßen wurden, scheint die Gewaltbereitschaft militanter Radikaler allenfalls noch von homophoben Randgruppen skandalisiert zu werden. 2016 weihte der damalige Präsident Barack Obama das Stonewall National Monument ein, das erste Denkmal in den USA für die Rechte von Schwulen und Lesben.

Die Gefahr eines Backlashs bleibt

Nun ist Freiburg nicht New York und 1969 auch nicht 2023. Mit dem Slogan "Stonewall was a riot" seien es heute "meist junge aktivistische und linksradikale Queers", die versuchen, "an das Aufständische und nicht Integrierbare anzuknüpfen, oft auch gegen die als bräsig, arriviert und vollständig entradikalisiert empfundenen 'Homo'-Institutionen", schreibt der Politikwissenschaftler Tadzio Müller 50 Jahre nach dem Aufstand in der Christopher Street in einem Beitrag für die "Jungle World". Dass diese Debatte überhaupt geführt wird, sei laut Müller allerdings "auch ein Resultat der bürgerrechtlichen Erfolge, die seit Stonewall weltweit errungen wurden". So gehe die Gewalt gegen Queers hierzulande wie in anderen westlichen Demokratien "immer weniger direkt von staatlichen Institutionen aus". In Berlin sammle die Polizei mittlerweile bewusst Hinweise auf queerfeindliche Gewalttaten, und auch die Ehe für alle sei "nicht ganz irrelevant für das Verhältnis zwischen Staat und Queers".

Als viel größere Bedrohung für vielfältige Lebensentwürfe stuft der Politikwissenschaftler die "neue Welle der Gewalt" ein, die zur militanten Politik derjenigen gehöre, "die sich in irgendeiner Form um ihre Privilegien gebracht fühlen". Statistisch handle es sich "meist um Männer, die denken, Frauen oder Menschen anderer Hautfarbe, Herkunft oder Religion könnten ihnen ihre Arbeit und soziale Stellung wegnehmen, beziehungsweise #MeToo könnte sie im Ausleben ihrer Sexualität einschränken oder die Klimaschutzbewegung ihnen das Fahren ihrer Lieblingsautos verbieten". Die globale rechte Offensive sei dabei vereint durch den "autoritären Wunsch nach der Verteidigung oder Wiederherstellung klarer sozialer Hierarchien: zwischen männlich und weiblich, zwischen hell- und dunkelhäutig, zwischen reich und arm".

Dass die Gefahr eines Backlashs auch in Europa besteht, zeigt sich unter anderem an der Gesetzgebung in Ungarn: Seit April dieses Jahres ist es dort möglich, gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern anonym an die Behörden zu melden, "zum Schutz der ungarischen Lebensweise", wie es Ministerpräsident Viktor Orbáns Kabinettschef Gergely Gulyás formuliert. Aus Schikane und Diskriminierung kann Staatsterror werden: Im Nationalsozialismus gipfelte die Homosexuellenverfolgung in der gezielten Vernichtung, Tausende wurden ermordet.

CSD Stuttgart boykottiert jetzt solidarisch