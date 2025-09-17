Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 755
Politik

CDU gegen EU-Vorgaben

Geisterfahrt

CDU gegen EU-Vorgaben: Geisterfahrt
|

Datum:

Offiziell hat der Landtagswahlkampf noch gar nicht begonnen. Sein erstes großes Thema steht trotzdem schon fest: Die CDU will die Debatte um die Zukunft der Verbrennerautos zum Kulturkampf stilisieren. Falschbehauptungen inklusive.

Geht's nach der EU, hat der Verbrenner in zehn Jahren ausgedient. Ein Fall fürs Automobilmuseum – hier bei Porsche. Foto: Joachim E. Röttgers

Natürlich wissen Umwelt- und Verkehrspolitiker:innen der CDU, dass es Unsinn ist zu behaupten, die EU-Beschlüsse zum Aus für CO2-emittierende Neuwagen hätten keine Wirkung auf die Erderwärmung. Studien mit gegenteiligen Erkenntnissen stapeln sich seit vielen Jahren. Sie haben mit dafür gesorgt, dass die Europäische Union den Weg hin zu den strengen Vorgaben einschlug. Und doch gibt es im Netz viel Applaus für Manuel Hagel, der über die Deutsche Presseagentur vergangene Woche bundesweit verbreiten ließ: "Das Verbrenner-Aus der EU muss weg. Es schadet der Innovation, schwächt unsere Industrie, gefährdet Tausende Arbeitsplätze – und bringt unserem Klima nichts." Der Sound des CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 zieht, vor allem in Kombination mit dem Verweis auf die Arbeitsplätze, "von denen Hunderttausende Familien in unserem Land leben".

Außen vor bleibt, dass bei Zulieferern, die längst auf Elektromobilität oder alternative Kraftstoffe umgestellt haben, bei einer Kehrtwende zurück zu Diesel und Benzin ebenfalls Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Außerdem ist es nach dem Autogipfel der vergangenen Wochen in Brüssel äußerst unwahrscheinlich, dass EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) ihren bisherigen Kurs verlässt. Ihr Vize und Industriekommissar Stéphane Séjourné bekräftigte nach dem Treffen mit den Industriebossen sogar, das Zieljahr 2035 stehe nicht infrage. Notwendig sei aber Flexibilität, um soziale und wirtschaftliche Brüche zu vermeiden.

Wahrscheinlich sind schwierige Kompromisse zur Umsetzung des schon im März beschlossenen Aktionsplans nötig: Darin ist der "Übergang zu sauberer Mobilität durch CO2-Emissionsnormen für neue Pkw und Transporter sowie für neue schwere Nutzfahrzeuge" festgeschrieben, "die den Herstellern schrittweise höhere Emissionsreduktionsziele vorgeben". Denn diese Normen böten Investor:innen langfristige Sicherheit und Planbarkeit und ließen gleichzeitig ausreichend Vorlaufzeit.

Erinnert an die Heizungsdebatte

Konkrete Beschlüsse sollen im Dezember fallen. CDU und CSU versuchen, die Zeit bis dahin zu nutzen, um an einer komplexitätsreduzierenden Gegenwirklichkeit zu basteln. Bekanntlich war diese Methode schon rund um den "Heizungshammer" von "Bild" äußerst erfolgreich. In den Hintergrund gerieten Ausnahmen für kaputtgehende Heizungen, Übergangsfristen, die Förderungen und die Härtefallregelungen, die Robert Habeck (Grüne) und die damalige Bauministerin Klara Geywitz (SPD) im April 2024 vor der Bundespressekonferenz vorstellten. Eingebrannt ins kollektive Gedächtnis hat sich, dass die Grünen angeblich in den persönlichen Lebensstil der Leute hatten eingreifen wollen. Über den wirtschaftlichen Erfolg für einschlägige Hersteller und das Handwerk, den das ursprüngliche Gebäudeenergiegesetz gebracht hätte, spricht überhaupt niemand mehr.

Diese Art Geisterfahrt beginnt jetzt auch rund um die Verbrenner. Etwa wenn die Bundesregierung die eigentlich bis 2035 versprochene Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos zum Jahresende auslaufen lassen möchte. Nicht nur deshalb könnten CDU und CSU erheblich unter Druck kommen.

Ausgerechnet "Auto Motor Sport" förderte per Blitzumfrage nach dem Brüsseler Autogipfel die überraschende Botschaft zutage, dass sich eine überwiegende Mehrheit der rund 8.000 Teilnehmenden für die ursprünglichen EU-Fristen ausspricht. Die Umweltorganisation Transport & Environment hat herausgefunden, dass fast alle Hersteller die Flottenziele zur Reduktion von CO2 erfüllen und "gute Marktbedingungen für einen breiten Durchbruch bezahlbarer Elektroautos" sehen. Schon zum Jahreswechsel seien neun neue E-Auto-Modelle ab 25.000 Euro erhältlich, bis Ende 2027 mehr als doppelt so viele. 

Trotzdem – und noch weiter als Hagel mit seiner Klima-Behauptung – lehnt sich der EVP-Fraktionschef im EU-Parlament Manfred Weber (CSU) aus dem Fenster. Denn der verspricht "den Europäern" nicht mehr und nicht weniger als das Aus vom Verbrenner-Aus. Und: "In diesem Herbst werden wir liefern." Die Bürger, sagt er, sollten selbst entscheiden, welches Auto sie kaufen, denn "so etwas darf die Politik nicht vorschreiben". Natürlich ist das Unfug, siehe die verbindliche Einführung von Drei-Wege-Katalysatoren und bleifreiem Benzin. Aber es passt in die Strategie, auf simple Botschaften zu bauen, ganz unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt. Und unabhängig von dem dicken Ende, das wie beim Gebäudeenergiegesetz allen droht, die weiterhin auf klimaschädliche Technologien bauen.

Am Ende kommt es dick

Denn der noch von Union und SPD 2021 eingeführte Preis auf CO2 steigt und steigt. Zunächst in Stufen und ab 2027 wird er durch den Zertifikatshandel frei gebildet. Mit Zustimmung jener, die auf marktwirtschaftliche Anreize setzen. Das Forschungsinstitut MCC Berlin, Teil des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat einen CO2-Preisrechner veröffentlicht und einige beispielhafte Kalkulationen dazu: "Eine vierköpfige Familie, die im Einfamilienhaus auf dem Land lebt und mit Öl heizt, müsste den CO2-Preis innerhalb von zehn Jahren von 6.300 Euro zusätzlich zahlen, plus die Kosten fürs Öl." Und im selben Zeitraum nochmals rund 4.500 Euro für das Betanken eines Verbrennerautos.

Das große Deutschland wird eine entscheidende Rolle spielen, weil – Stand heute und nach der Logik der Treibhausgasminderung – die Zahl der Zertifikate immer weiter sinken wird, bis zum Erreichen der Klimaneutralität. Dann kommt es auch zum Schwur für jene, die unentwegt beteuern, Anreize, Eigenverantwortung und Technologieoffenheit würden ausreichend Abhilfe schaffen. "Es geht doch darum, Teil eines Generationenprojekts namens Klimaneutralität zu sein", sagte Manuel Hagel noch vor zwei Jahren, "klimaneutral werden und Industrieland bleiben lautet unser Credo, denn mit Zwang, Verboten und nervöser Hektik verlieren wir die Menschen."

Wieso nun das Aus des Verbrenner-Aus nicht in die Kategorie "nervöse Hektik" fällt, behält er für sich. Und frustriert damit nicht nur die Mitbürgerin Julia B., die auf Abgeordnetenwatch um eine "Einordnung und fachliche Begründung Ihrer Aussage zum Kurswechsel beim Verbrenner-Aus" bittet. Darunter steht: "Antwort ausstehend von Manuel Hagel."

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

03.09.2025
Zurück zum Verbrenner
Mit beträchtlicher Dreistigkeit

Mit einem Brandbrief versuchen Europas Autohersteller, von eigenen Versäumnissen, gebrochenen Versprechen und organisiertem Betrug abzulenken. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sekundiert.
30.04.2025
Verkehrspolitik à la Österreich und Italien
Autos raus

Baden-Württembergs Mobilitätswende kommt nicht voran. Derweil haben mehr als 300 italienische Städte ihre "zona traffico limitato". Österreich zieht nach. Die jüngste Wahl in Wien zeigt, dass deshalb keine Abwahl drohen muss.

1 Kommentar
04.12.2024
Autoindustrie in der Region Stuttgart
Ein Drittel der Jobs verschwindet

Die Autoindustrie in der Region Stuttgart schrumpft. Selbst wenn sie einen Zahn zulegen würde bei der Transformation, verschwinden tausende Arbeitsplätze und damit Wohlstand und Industrie. Das prognostiziert eine neue Studie des IMU-Instituts, die…

11 Kommentare
19.02.2025
Industrie und Sozialpartnerschaft
Zeitenwende für Gewerkschaften

Die erfolgreichsten Wachstumskritiker unserer Zeit heißen Friedrich Merz und Christian Lindner – sagt der Soziologe Klaus Dörre. Ein Gespräch über die sabotierte Antriebswende, Arbeitnehmerrechte unter Beschuss und Spanferkel, für die keine Zeit mehr…

1 Kommentar
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 755 vom 17.09.2025

Medienmachen muss man können

Nordrhein-Westfalen ist bei den Kommunalwahlen mit einem blauen Auge davongekommen. Die befürchtete…
Verkehrswende und Haushaltskrise
Wenn Bus und Bahn die Kasse sprengen

Der ÖPNV reißt tiefe Löcher in die kommunalen Haushalte – während die Verkehrswende an Fahrt…

1 Kommentar
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

1 Kommentar verfügbar

  • Gerald Wissler
    vor 4 Tagen
    Antworten
    Wer wirklich will, daß der EU-Unsinn mit dem Verbrennerverbot wieder aufgehoben wird, sollte daran denken, wer das überhaupt erst eingeführt hat:

    Die CDU !
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 752 / Raubtiere tragen heute Krawatte / Elias Raatz / vor 1 Tag 4 Stunden
Ihre "neunmalkluge" Anmerkung nehme ich gerne an, Sie ist ja durchaus korrekt :)

Ausgabe 747 / Lebenslüge Leistungsprinzip / Tanja Schmidt / vor 1 Tag 8 Stunden
Der ursprüngliche Kommentar ist einfach nur geschmacklos, angesichts der Lebensleistung dieses Menschen, mag man nun einverstanden sein oder nicht mit seinen Ansichten. Mir wird übel.

Ausgabe 755 / Dialog ohne Keule / Korbinian Strohhuber (Redaktion, Kontext:Wochenzeitung) / vor 2 Tagen 4 Stunden
Lieber Jürgen, nicht nur Scheytt, sondern auch das Auswärtige Amt spricht von "Besetzung": "Die Palästinensischen Gebiete (Ost-Jerusalem, Westjordanland und Gaza) und der Golan sind seit 1967 von Israel besetzt." Und speziell zu Gaza:...

Ausgabe 755 / "Putzig, aber brandgefährlich" / Gar nicht putzig / vor 2 Tagen 13 Stunden
"... berichtet, das Fleisch [der Waschbären] schmecke den Leuten nicht. Sie kämen einfach nicht über das Putzige hinweg. Zu süß, nicht im Geschmack auf der Zunge, als Erzählung im Bauch." Sind die rosaroten kleinen Schweineferkelchen etwa...

Ausgabe 755 / Dialog ohne Keule / Jürgen / vor 2 Tagen 15 Stunden
Also wer bei der Flotilla mitfährt, diskreditiert sich. https://jungle.world/blog/von-tunis-nach-teheran/2025/06/pro-hamas-funktionaer-offenbar-mitinitiator-der-gaza-flotilla Ein kurzer Blick in das Instagramprofil von Judith Scheytt lässt tief blicken....

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!