Arbeitspflicht für Asylbewerber:innen: Die CDU und die faulen Ausländer

Von anderen Sozialträgern kommen auf Nachfrage ähnliche Antworten. "Der Gemeinderatsbeschluss war erst kurz vor Weihnachten. Dann hat es einige Zeit gedauert, bis die Rahmendaten und die Abrechnungsprozesse mit der Verwaltung (Sozialamt) festgelegt waren", heißt es seitens der Caritas. Mittlerweile sei man dabei, das Angebot bekannt zu machen, aber auch das brauche Zeit, weil es keine etablierten Kommunikationswege zwischen den Sozialträgern und den Asylbewerber:innen gebe. Ein Sprecher der Neuen Arbeit schreibt: "Wir stellen fest, dass in der Anfangsphase die Abstimmung der beteiligten Akteure und der Weg von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Arbeitsbeginn noch recht mühsam war. In den letzten Wochen greifen die Bemühungen jedoch und wir stellen wirklich eine zunehmende Dynamik fest." Allein in den vergangenen zwei Wochen hätten sich zwölf Asylbewerber:innen bei der Neuen Arbeit gemeldet, die würden erfahrungsgemäß "in den meisten Fällen auch zu einem tatsächlichen Eintritt" führen. Die bereits in Arbeitsgelengeheiten tätigen Asylbewerber seien sehr motiviert und dankbar, arbeiten zu dürfen. Die Aussagen der Sozialträger laufen damit der Einschätzung des CDU-Fraktionschefs Kotz eindeutig zuwider.

Arbeitsgelegenheiten sind umstritten

Doch wie sinnvoll sind solche Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber:innen überhaupt? "Alles ist besser als in der Asylunterkunft rumzusitzen", sagt Hilli Pressel von der Tafel. Und auch Volker Kraft spricht von einem "integrativen Aspekt", etwa weil sie dort Deutsch lernen würden. Wer noch keinen Sprachkurs belegt habe, könne schließlich sonst noch nirgends arbeiten.

Doch nicht alle Sozialarbeiter:innen stehen gänzlich unkritisch hinter der Maßnahme. Dass deutsche Langzeitarbeitslose in Ein-Euro-Jobs 1,50 Euro pro Stunde bekommen, Asylbewerber:innen aber nur 80 Cent, sei "extrem diskriminierend", heißt es hinter vorgehaltener Hand. "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!" Früher gab es tatsächlich mehr für Asylbewerber:innen, nämlich 1,05 Euro. 2016 senkte die schwarz-rote Bundesregierung mit dem "Integrationsgesetz", entworfen von Andrea Nahles (SPD) und Thomas de Maizière (CDU), die Aufwandsentschädigung um 25 Cent.

Der baden-württembergische Flüchtlingsrat geht mit seiner Kritik noch einen Schritt weiter. Am liebsten wäre der Organisation, das Asylbewerberleistungsgesetz würde komplett gestrichen. Es schaffe nämlich ein "Zwei-Klassen-System", sagt Bärbel Mauch vom Sprecher:innenrat, eine hauptamtliche Gewerkschafterin. Schließlich gebe es bereits das Sozialsystem, sprich Bürgergeld, das ein Existenzminimum sichern soll. "Warum gibt es Menschen, die noch schlechter eingestuft werden?", fragt sie und verweist auf die Geflüchteten aus der Ukraine, die schließlich auch Bürgergeld bekommen. Ihrer Ansicht nach sollte das für alle gelten. Finanzieren ließe sich das mit höheren Steuern für Reiche.

Am Sinn und Zweck verpflichtender Arbeitsgelegenheiten, "frühzeitig Struktur, Verantwortung und Teilhabe zu ermöglichen", wie die CDU schreibt, äußert sie große Zweifel. Die Geflüchteten seien schließlich "keine kleinen Kinder, denen ich Verantwortung beibringen muss". Auch die geringe Entschädigung von 80 Cent pro Stunde kritisiert Mauch: So ein "Taschengeld" für Arbeit sei nicht "wertschätzend". Stattdessen sollten denjenigen, die nicht arbeiten dürfen, Sprachkurse oder Programme angeboten werden, die Geflüchtete tatsächlich an die Gemeinschaft heranführen, beispielsweise Ausflüge in der Region. Oder Programme, die Mülltrennung und Kehrwoche erklären. Da sie Räume an eine syrische Familie vermietet, weiß Mauch aus erster Hand, dass das durchaus Probleme bereitet.

Forderung bleibt Symbolpolitik

Jameel Alsilo jedenfalls zeigt sich betont dankbar, wenn er auf seine Stelle bei der Tafel angesprochen wird. Er möchte etwas zurückgeben, weil Deutschland seine Familie aufgenommen habe, sagt er. Kritisch will er nicht werden. Eine Kollegin bei der Tafel, die 2001 aus dem Irak nach Deutschland kam und mittlerweile eingebürgert ist, übersetzt. In seinem Herkunftsland war Alsilo Taxifahrer. Diesen Beruf könne er ohne Deutschkenntnisse hierzulande nicht ausüben. Hilft da die Arbeitsgelegenheit beim Lernen der Sprache? "Soll ich mal meine Meinung sagen?", wirft dann die Kollegin ein. Jeden Tag treffe sie Alsilo bei der Tafel – beim Deutschlernen helfe es nicht. Und das sei eigentlich die wichtigste Voraussetzung, um einen regulären Job zu bekommen.

Ob solche Arbeitsgelegenheiten, geschweige denn eine Arbeitspflicht ein geeignetes Mittel zur Integration von Asylbewerber:innen ist, darf getrost angezweifelt werden. Am besten wäre es, wenn sie eine Stelle am ersten Arbeitsmarkt bekämen – da sind sich Flüchtlingsrat, Sozialarbeiter:innen und auch Alexander Kotz' CDU einig. Am Ende bleibt der Vorschlag seiner Partei Symbolpolitik, da eine Zustimmung im Gemeinderat ohnehin nicht erfolgen wird: FDP, Grüne, Puls, SPD/Volt und Linke/SÖS, die zusammen eine Mehrheit bilden, erklärten auf Anfrage, sie würden eine Arbeitspflicht ablehnen.