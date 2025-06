Blick auf Syrien: "Erst wenn alle frei sind, ist echte Freiheit"

In diesem Punkt sind die Kurdin Avra Emin und die ebenfalls in der Region Stuttgart lebende Armenierin Arevik N. (Name geändert) einig. Die Freude über Assads Sturz ging bei der Armenierin Hand in Hand mit der Angst vor islamistischen Gruppen.

Gefeiert wurde im Stillen – zu unsicher waren sie und ihr Mann, wer sich wirklich bei ihren Freunden und Bekannten über den Wandel in Syrien freut. "Als die islamistischen Rebellen in Syrien einmarschierten, sahen wir die Kämpfe gegen die Kurden, was uns Angst machte, selbst Opfer zu werden", sagt sie in Bezug auf das Kriegsgeschehen in Afrin. Auch die Vergeltungsaktion im März gegen die Alawiten in Homs und an der Küste bei Latakia haben die christlichen Armenier alarmiert.

Trotz positiver Berichte in sozialen Medien hört die 34-jährige Ingenieurin von ihren Eltern aus Aleppo besorgniserregende Nachrichten: Angst vor Entführungen und Raub, Besetzung leerer Häuser, demografische Veränderungen durch Binnenvertriebene und ausländische islamistische Kämpfer wie Uiguren und Tschetschenen.

Die Armenier in Syrien sahen sich als neutrale Beobachter des Krieges, jetzt fürchten sie Rache für ihre Neutralität. "Ich bin erst Syrerin, aber die anderen Syrer betrachten uns erst als Armenier, dann als Syrer", sagt Arevik N. "Ich weiß nicht, ob Christen unter Assad sicherer waren, oder ob er mit den Sicherheitsmaßnahmen vor Kirchen nur das Gefühl vermitteln wollte, unentbehrlich zu sein", sagt sie. Die neue Regierung von Präsident Al-Scharaa habe bis jetzt viel versprochen, aber der Terroranschlag in einer Kirche in Damaskus am 22. Juni zeige, dass die Regierung nicht alle Islamisten im Griff habe.