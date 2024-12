Kurdistan im Nordirak: Bomben gehören zum Alltag

Die Bombe traf auch ein Ladengeschäft. Die Wut des Ladenbesitzers richtet sich heute auch gegen die eigene Regierung. "Niemand kümmert sich. Die Mutter liegt alleine und ohne staatliche Unterstützung zuhause. Wenn unsere Regierung aktiv wäre, könnte die Türkei so etwas nicht machen." Noch immer seien türkische Drohnen und Flugzeuge in der Region ständig präsent.

Von der kurdischen Autonomieregierung lässt sich die Türkei aber kaum beeindrucken. Als der Premierminister und sein Vize bei Ranya gerade eine neue Brücke eröffneten, schlug das türkische Militär kaum 300 Meter entfernt zu. Sie vermuteten in dem Berg neben der Brücke eine PKK-Kämpferin, die mit einer Bombe bewaffneten Drohne getötet wurde. Während im regionalen Staatsfernsehen derzeit ausführlich über die türkischen Angriffe auf Kurd:innen in Syrien berichtet wird, schweigt die kurdische Regionalregierung im Irak dazu weitgehend. Bislang blieb von ihrer Seite eine Verurteilung der türkischen Angriffe in Rojava aus.

Leben in Angst

Druck auf die kurdische Autonomieregion kann die Türkei aber längst nicht nur mit dem Militär ausüben. Der Irak leidet unter chronischem Wassermangel. In den kurdischen Gebieten wird in immer gefährlicheren Tiefen nach Grundwasser gebohrt, nachdem die Flüsse immer weniger Wasser führen. Mit Staudämmen in der Grenzregion kann die Türkei den Wasserfluss steuern. Für Zugeständnisse ließ Staatspräsident Erdoğan zuletzt immer wieder kurzfristig mehr Wasser durch. Zudem ist die durch Misswirtschaft chronisch klamme Autonomieregion auf Öleinnahmen aus der Türkei angewiesen.

Wie in Syrien gehe es der türkischen Regierung auch im Irak darum, das eigene Einflussgebiet auszuweiten und die Autonomiebestrebungen der Kurd:innen im eigenen Land zu unterbinden. Sarwar Sadulla Salah, kurdischer Literaturprofessor an der Charmo Universität in Dschamdschamal, sieht ein Dilemma. "Die Türkei will mit allen Mittel verhindern, dass wir einen eigenen Staat gründen. Solange wir keinen eigenen Staat haben und unsere Grenzen nicht selbst schützen können, gehen die Angriffe weiter."

Auch hier im Südwesten der Autonomieregion haben die Menschen nach türkischen Angriffen "Angst vor Flugzeugen und Panik bei Drohnen", sagt Salah. Durch den türkischen Druck breite sich die PKK immer mehr in der weitläufigen Region aus, um ein Aufspüren schwieriger zu machen. Das türkische Militär reagiere aber schnell. "Die PKK wird hier sofort aufgespürt. Es muss Menschen geben, die sie verraten", sagt Salah. Auch hier träfen die türkischen Drohnen Zivilist:innen. Von der irakischen Zentralregierung in Bagdad fühlt er sich im Stich gelassen. Zwar kritisiere die irakische Zentralregierung die türkischen Angriffe. Das sei aber viel zu selten und hätte keinerlei Konsequenzen. "Die Kritik ist nur vorgeschoben", sagt Salah.

Er sieht kaum Möglichkeiten für eine Entspannung. "Das eigene Sterben ist für die PKK-Kämpfer:innen unbedeutend. Hauptsache, die Idee bleibt erhalten", sagt Salah. Vor einigen Wochen habe sich eine seiner Studentinnen direkt nach ihrem Master-Abschluss der PKK angeschlossen. Für die Befreiung bliebe ihr nur der Weg des Kampfes, sagt sie in einem von der Organisation veröffentlichten Video.

Auf unterschiedliche Weise gehören die türkischen Angriffe mittlerweile zum Leben der Menschen in Teilen des Nordiraks. "Wir haben uns daran gewöhnt", sagt der Ladenbesitzer aus Kunamasi. "Wir können uns unser Leben nicht durch Angst kaputt machen lassen." Auch der Schafhirte aus den Kandil-Bergen will sich nicht vertreiben lassen, selbst wenn er sich selbst im Visier einer Militärmacht sieht. "Die türkischen Angriffe gelten auch mir, aber ich will hier in meiner Heimat sterben."