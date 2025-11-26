Fußball als Philosophie: Manchmal gewinnt der Bessere

Fußball als Phänomen erscheint mir spannender. Denn die Stadien sind voller Erholungsuchenden. Nicht nur in Deutschland. Für Fernsehrechte werden Millionensummen geboten. Paramount zahlt für die Championsleague bald 2,5 Milliarden Euro pro Saison. Darum darf man sich schon fragen: Wieso lenken sich alle mit demselben Vergnügen ab? Irgendeinen verdammten Grund muss es doch geben, warum sich von acht Milliarden Leuten auf diesem Planeten schlappe drei Milliarden mit Fußball die Zeit vertreiben. Die FIFA will sogar fünf Milliarden Fußballfans gezählt haben. Wobei man zugeben muss, dass die Fußball-Weltregierung natürlich recht hat. Viel rechter hat als alle seriösen Erhebungen. Dem hochwohlgeborenen Weltverband will ich nicht widersprechen. Schließlich regiert die FIFA als absoluter Herrscher über den globalen Fußball, praktisch 196. Staat der Welt. Kein kleiner übrigens, eigentlich eine Fünf-Milliarden-Supermacht. Sogar Donald Trump hat das anerkannt. Als er neulich den Sportskameraden und FIFA-Boss Gianni Infantino zum "König Fußball" ernannte. Womit er letztgültig bestätigt, dass die wichtigste aller Fußballglatzen, also Infantino, in einer Liga mit Putin, den arabischen Prinzen und den anderen Autokraten spielt. Eigentlich logisch: Wenn die Welt despotisch ist, kann der Herrscher über fünf Milliarden Fans unmöglich ein Demokrat sein. Der Fußball mal wieder ein Spiegelbild der Zustände. Im Guten wie im Bösen.

Jetzt wichtige Frage: Wie um alles in der Welt, wie konnte dieser grundöde Fußball zu so einem weltbewegenden Phänomen aufsteigen? Wenn du das fragst, erhältst du meistens zwei Antworten. Beide nicht falsch. Erstens: Weil die Regeln so einfach sind. Da ist was dran. Obwohl ich aus eigener Erfahrung berichten kann, dass man beim Tischtennis die Regeln kapiert, wenn man im Freibad nur zwei Minuten beim Pingpong zugeguckt hat. Außerdem hab' ich noch keinen gesehen, dem an der Platte ein Punkt zurückgepfiffen wurde wegen Abseits oder sowas. Zweite häufige Antwort: Weil die Engländer den Fußball erfunden haben. Auch da ist was dran. Die haben es sogar geschafft, dass du in jedem x-beliebigen Hotel rund um den Globus ein englisches Frühstück bestellen kannst – und das obwohl es geschmacklich nicht gerade auf den vorderen Plätzen rangiert. Tatsächlich gibt es noch einen dritten, einen ziemlich versteckten Grund, der erklärt, warum sich die Leute so gerne mit Fußball ablenken. Das ist der Zufall. Ganz genau: schlichter, purer Zufall. Und das mein' ich ernst! Weil Fußball dem Zufall alle Chancen lässt, ins Spiel reinzupfuschen. Was zur Folge hat, dass sich sogar Curaçao für die WM qualifizieren kann. Also das Land, nicht das blaue klebrige Zeugs.

Der Fuß, das ungelenke Wesen

Fangen wir mal ganz von vorne an. Du spielst den Ball mit dem Fuß. Was das bedeutet, ist schon seit der Steinzeit bekannt. Du trittst mit dem Körperteil gegen den Ball, dem du zwar deinen aufrechten Gang verdankst. Aber dafür opferten deine Urvorfahren die Fähigkeit zu greifen. Während du beim Handball die Kugel so fest packen kannst, dass sie dir keiner wegschlagen kann, funktioniert das beim Fußball eben nicht. Nicht mal dann, wenn du Messi heißt. Selbst als Messi kann dir der Gegner die Pille klauen, also wegspitzeln, abgrätschen oder einfach schneller sein – und all das ist regeltechnisch total legal. Du kannst sogar dem Messi die Pille abnehmen, also theoretisch, weil sogar der Messi normale Zehen an den Füßen hat – und keine Finger. Drum kann sogar der beste Kicker aller Zeiten auf der Höhe seiner Schaffenskraft einen Zweikampf verlieren. Absolute Kontrolle über den Ball gibt’s im Fußball nicht. Es sei denn, du holst den Ball hinten aus dem Netz. Sagen wir so: Du darfst den Ball mit allen Körperteilen spielen – mit Ausnahme dieses einen Körperteils, das sich am besten dafür eignen würde: die Hand.

Mit diesem einfachen Kniff lässt dieser Sport dem Zufall alle Chancen. Das hat der Fußballgott mit Absicht so eingerichtet. Diese hochspezialisierte Gottheit gibt’s ja nur, weil die Leute jemanden brauchen, dem sie ihr Pech in die Schuhe schieben können. Du kannst so talentiert sein wie du willst und noch so viel trainieren. Aber du wirst es nie schaffen, den Ball mit dem Fuß so zu kontrollieren, dass du den Zufall komplett ausschalten kannst. Und genau darum ist dieses Gebolze mit den Füßen so faszinierend. Weil selbst Leverkusen mit seiner Alonso-Supermannschaft in Bielefeld verlieren kann und die Bayern in einer tiefgefrorenen Nacht in Kiel. Das wiederum hängt mit den Toren zusammen. Also damit, dass kaum welche erzielt werden. Sogar ein tristes Null-zu-Null ist als Ergebnis erlaubt. Schau dir bitte mal den Vergleich von Fußball und Handball an. Fußball-Bundesliga, letzte Saison, etwas mehr als 3 Tore pro Spiel. Handball-Bundesliga, letzte Saison, fast 60 Tore pro Spiel. Bedeutet: Im Fußball kannst du mit einem Tor ein Spiel gewinnen. Im Handball brauchst du schon ein paar mehr. Wenn du dann noch weißt, dass im Fußball bis zu 40 Prozent aller Tore nicht zwingend aus dem Spielverlauf resultieren, also eher zufällig zustande kommen – sei es durch abgefälschte Schüsse, unabsichtliche Torvorlagen, Torwartfehler, vermeidbare oder fragwürdige Elfmeter oder gar Eigentore –, dann wird dir klar: Im Fußball ist der Zufall ein viel größerer Faktor als in jeder anderen Sportart. Da hat der Philosoph aus der bekannten Denkerschule Köln-Süd schon recht. Podolski jetzt. Der gab nach dem verlorenen Halbfinale bei der WM 2006 zu Protokoll: "So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere."

Ein verdienter Sieg

Von der ungebrochenen Macht des Zufalls profitiert die Sportart gleich doppelt. Zum einen bleibt das Spiel spannend – selbst dann, wenn das Niveau der Darbietung überschaubar ist. Schließlich könnte jederzeit etwas Bedeutendes passieren, am Ende ein Tor, welches das Ergebnis auf den Kopf stellt. Eventuell gegen jeden Spielverlauf. Zum anderen lässt sich wunderbar darüber diskutieren, warum Mannschaft A heute besser war als Mannschaft B. Weil sich in einem Punkt alle Besserwisserinnen und Besserwisser einig sind: Zufall war’s nicht.

Niemand kann zugeben, dass Zufall – auch Glück oder Pech genannt – eine dermaßen zentrale Rolle spielt. Die sportlich Verantwortlichen schon gar nicht. Es wäre eine viel zu schlichte Wahrheit angesichts ihres Superbrains und ihrer allumfassenden Expertise, die die Reichtümer rechtfertigt, die sie in der kurzen Zeit anhäufen. Bevor sie mit komfortablen Abfindungen gefeuert werden. Die fünf Milliarden Fußballfans wollen es auch nicht hören, dass der Zufall mächtig mitgemischt hat. Das hat mit dem Confirmation Bias zu tun, auf Deutsch: Bestätigungsfehler. Falls du Fußball im Fernsehen schaust, ist dir gewiss auch schon aufgefallen: Egal wie das Tor fällt, es ist immer verdient. Absolut verdient sogar, schreien Reporterinnen und Analysten im Chor. In mindestens der Hälfte aller Fälle folgen danach beliebige Fußballfloskeln, die zusammengenommen totalen Quatsch ergeben. Bestätigungsfehler eben. Dazu ein kurzer Ausflug in die Steinzeit.

Fußballfans sind ja auch nur Menschen – und die haben ziemlich früh entdeckt, dass es hilfreich ist, wenn sie begreifen, was Ursache ist und was Wirkung. Das hat sich seit Millionen Jahren bewährt, wenn du eine logische Erklärung hast für das, was gerade passiert. Gerade wenn du draußen in der Natur allein durch die Steinzeit wanderst. Überlebensstrategie schwacher Begriff. Darum tut es dir so unfassbar gut, wenn du dir Sieg oder Niederlage logisch erklären kannst. Das gibt dir Sicherheit, bringt deine Welt in Ordnung. Dafür ist dir jede Erklärung recht, außer: Zufall. Weil du aus dem Zufall nichts lernen kannst für deine nächsten Spaziergänge durch die Steinzeit. Wenn der Verein verliert, der für dich die Welt bedeutet, brauchst du einen einleuchtenden Grund, warum das gerade schiefging. Schließlich bist du als Fan unter Erklärungsdruck. Du musst ja schließlich anderen erklären, warum es dich so fasziniert, dass du 90 Minuten lang 22 Spielern dabei zuguckst, wie sie hinter dem Ball herlaufen – und das auch noch vergeblich. Du bist halt verloren, wenn du am Ende keine halbwegs überzeugende Theorie präsentieren kannst, warum dir der Fußball so wichtig ist. Außerdem wirst du es nie schaffen, eine Kolumne zu schreiben, die diese Wochenzeitung tatsächlich veröffentlicht. Also dort, wo du sogar auf Leserinnen oder Leser treffen könntest, die noch gar nichts mitbekommen haben von Undavs endgeilem Rückziehertor in Dortmund.



